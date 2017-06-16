الجيش الوطني يوقف مهربين اثنين و13 افريقيا في الحدود مع ليبيا

Vendredi 16 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-16 12:10:42

- أفادت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ أصدرته اليوم الجمعة، بأن الوحدات العسكرية تمكنت أمس الخميس من ايقاف مهربين اثنين زعما أنهما أصيلا منطقة الذهيبة من ولاية تطاوين، وذلك بمنطقة "قرعة المخروقة" (جنين-تطاوين) وأضافت أنه تم حجز الحمولة المتمثلة في 63200 علبة سجائر مهربة وسيارتي التهريب اللتين كانتا دون لوحات منجمية.كما أوقفت التشكيلة العسكرية العاملة بالمنطقة المتاخمة لمعبر راس الجدير (مدنين) أمس الخميس 13 شخصا من جنسيات افريقية مختلفة من بينهم امرأتان إحداهن لم تصرح بجنسيتها (5 من الكونغو و3 من جزر القمر و2 من الكامرون و1 من الكوت دي فوار و1 من غينيا) مف