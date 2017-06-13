الشتاوي والشنوفي يلتحقان بكتلة ''الحرة''

Mardi 13 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-13 14:20:05

- أعلن رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر اليوم الثلاثاء خلال الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب، عن التحاق النائبة ليلى الشتاوي والناصر الشنوفي بكتلة الحرة لحركة مشروع تونس.كما اعلن محمد الناصر عن تعويض ليلى الشتاوي بالنائبة هالة عمران رئيسة للجنة التحقيق البرلمانية حول الكشف عن شبكات تفسير الشباب التونسي إلى مناطق القتال عن نداء تونس .