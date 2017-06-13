Mardi 13 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-13 12:42:50

- تم حجز نحو 16 كلغ من المرجان الخام بقيمة 240 ألف دينار من قبل فرقة حرس الحدود ببوش من ولاية جندوبة وذلك قريبا من رسم الحدّ التونسي الجزائري ولاذ المشتبه بهم بالفرار بحسب بلاغ لوزارة الداخلية.