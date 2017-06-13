Publié le:2017-06-13 12:42:50
حجز نحو 16 كلغ من المرجان الخام بقيمة 240 ألف دينار
Mardi 13 Juin 2017
بــاب نــات - تم حجز نحو 16 كلغ من المرجان الخام بقيمة 240 ألف دينار من قبل فرقة حرس الحدود ببوش من ولاية جندوبة وذلك قريبا من رسم الحدّ التونسي الجزائري ولاذ المشتبه بهم بالفرار بحسب بلاغ لوزارة الداخلية.
Publié le:2017-06-13 12:42:50
Publié le:2017-06-13 12:42:50
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Par:BenMoussa (Tunisia )
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