جلب 24 تونسيا محتجزا في ليبيا بسبب محاولة الهجرة خلسة

Dimanche 11 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-11 23:20:28

- افاد قنصل عام تونس بطرابلس ، توفيق القاسمي في تصريح للاعلام مساء الاحد امام مطار تونس قرطاج الدولي ان مصالح وزارة الخارجية تولت جلب 24 شابا تونسيا محتجزا في ليبيا عقب محاولتهم الهجرة خلسة الى ايطاليا.واشار القاسمي الى ان السلطات الإيطالية قامت بالتنسيق مع خفر السواحل الليبية لقطع الطريق امامهم ثم احتجازهم وإيوائهم بمركز الهجرة غير الشرعية بطرابلس منذ 10 ماي إلى غاية اليوم.كما أفاد المسؤول أن 24 شابا كانوا قد غادروا تونس باتجاه راس الجدير بطريقة قانونية وحاملين لجوازات سفرهم لينضموا اثر ذلك الى مجموعة يناهز عددها 650 مهاجرا بصبراطة ويبحروا في الليلة الفاصلة بين 9 و10 ماي نحو إيطاليا يشار الى انه تم منع الصحافيين الحاضرين من التصوير داخل المطار دون الاستظهار بتراخيص و من الحصول على تصريحات من هؤلاء الشبان حتى استكمال كل الإجراءات الأمنية والتحري من الهويات و من إمكانية ثبوت تتبعات عدلية بشأنهم فن