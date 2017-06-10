إصابات خطيرة جرّاء تجدد الاشتباكات بين أهالي قريتي ''بشني'' و''الجرسين'' في قبلي

Samedi 10 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-10 10:49:38

- تسبّب تجدّد الاشتباكات صباح اليوم بين أهالي قريتي "بشني" من معتمدية الفوار و"الجرسين" من معتمدية قبلي الجنوبية في وقوع عدد من الإصابات بعضها خطيرة جرّاء استعمال الطرفين لبنادق الصيد والتراشق بالحجارة واستعمال العصي والاسلحة البيضاء وفق ما ذكره شهود عيان لمراسل (وات).وأوضح المدير الجهوي للصحّة محمد الهادي بن سليمان، لمراسل (وات) أن المستشفى الجهوي في قبلي يواصل استقبال المصابين حيث استقبل إلى حدود العاشرة صباحا حوالي 25 جريحا أصيب أغلبهم بالرش، مؤكدا أن 4 جرحى إصاباتهم خطيرة نتيجة تعرضهم للتعنيف بآلات حادة وعصي وقد تم ّ تخصيص كافة الامكانيات الطبية المتوفرة بالجهة من أطباء وسيارات إسعاف إضافة إلى تعزيز بسيارات الاسعاف التابعة للحماية للتعامل الفوري والناجع مع هذه الحادثة.من ناحيته أكّد والي الجهة سامي الغابي لمراسل (وات) إرسال تعزيزات عسكرية وأمنية على عين المكان للحد من خطورة الاشتباكات والحيلولة دون تصاعد وتيرة العنف بين أعالي القريتين، داعيا الى ضبط النفس وعدم الانزلاق وراء العنف الذي لا مبرّر له خاصة وأن السلط الجهوية تعمل جاهدة على التدخّل من أجل حلّ إشكالية الطريق التي كان من المزمع تعبيدها بين القريتين والتي أثارت بعض الاشتباكات جراء نزاع حول الحدود الترابية للقريتين.وأشار مصدر مسؤول من معتمدية قبلي الجنوبية موجود على عين المكان في تصريح لمراسل (وات) الى خطورة الاوضاع وإلى العدد المرتفع من المصابين الذين يتمّ نقلهم الى المؤسسة الصحية، داعيا بدوره الى إعمال العقل وتجنب النزاعات التي يمكن تجاوزها بالتراضي والجلوس على طاولة الحوار.وأوضح أن السبب في تجدّد الاشتباكات صباح اليوم مردّه تعمّد عدد من أهالي إحدى القريتين التحوّل الى مكان الطريق المختلف حولها وسعيهم الى رسم الحدود الترابية بين القريتين دون التقيد بقرارات الجلسة الصلحية التي تمّ عقدها يوم الخميس الماضي في مقر الولاية والتي أكدت ضرورة تأجيل مشروع الطريق وعملية رسم الحدود الى ما بعد شهر رمضان مع الجلوس مع مجلسي تصرّف كلتا القريتين للتعاون مع اللجهات العقارية المختصة في ضبط الحدود الترابية المتنازع حولها.حمد/جود-----------------------هي قرية حديثة تأسست في غربي ولاية قبلي في الثمانينات رغم أن تسميتها قديمة. وينحدر سكانها من عرش غريب أو الغريبات. تعتمد بشني في اقتصادها على فلاحة نخيل الدقلة أساسا. وينتظم بها مهرجان سنوي للألعاب الصحراوية.أو الزِّرسِين كما تنطق محليا، والنسبة إليها جرسيني، هي إحدى قرى ولاية قبلي بالجنوب التونسي، وهي مركز عمادة.تبعد الجرسين عن مركز ولاية قبلي حوالي الثلاثين كلم باتجاه الغرب، وإلى جنوبي شط الجريد. وتتكون من ثلاث قرى متحاذية هي الجرسين وهي البلدة الأم والشكرية حيث توجد المدرسة والمعهد والمستوصف ومركز البريد والكليبية. وتفصل بين تلك القرى وتحيط بها واحات من نخيل الدقلة الشهيرة.