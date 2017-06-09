تقدّم إنجاز مشروع تزويد ولاية بنزرت بالغاز الطبيعي باعتمادات تبلغ 83 مليون دينار

Vendredi 09 Juin 2017



بــاب نــات - يسجّل مشروع تزويد ولاية بنزرت بالغاز الطبيعي وهو مشروع رصدت له اعتمادات بقيمة 83 مليون دينار تقدّما في نسق إنجازه وفي إطار متابعة سير إنجازه أدّى اليوم محمد قويدر والي بنزرت زيارة معاينة إلى منطقة سيدي عثمان من معتمدية أوتيك التي تشهد تنفيذ أحد أقساط المشروع.



ويذكر أن مشروع تزويد ولاية بنزرت بالغاز الطبيعي هو من المشاريع العمومية المعطّلة منذ سنة 2012 لكن في 6 ديسمبر الفارط شهد المشروع عودة الروح إليه بتضافر الجهود الجهوية والمركزية وتمّ ضع روزنامة عملية لإنجازه على ارض الواقع انطلقت بعقد جلسة عمل بمقر وزارة الطاقة تشكّلت خلالها لجنة فنية تتولّى متابعة كل اشكاليات المشروع ثمذ وقع إصدار قرار بشانها يوم 13 جانفي الفارط قبل الاتفاق على انطلاق القسط المتعلق بموقع حدود ولاية منوبة في اتّجاه قرية المبطوح من معتمدية اوتيك والبالغ مسافته 10 كلم خلال شهر فيفري الفارط.



وبخصوص الجزء الثاني من المشروع والرابط بين منطقة المبطوح وحتى معتمدية جرزونة فقد تم اعلان طلب العروض بشأنه خلال نهاية شهر مارس الفارط على أن يستكمل في نهاية سنة 2018 بعد أن كان سابقا الموعد خلال سنة 2019 ، وبالنسبة للقسط الثالث من المشروع والخاص بالضفة الغربية التي تضمّ مناطق غار الملح وراس الجبل والعالية والمناطق المجاورة لها تولت اللجنة الفنية الجهوية المكلفة بمتابعة المشروع تحديد المسار وحلحلة الاشكاليات العقارية وأمّا القسط الرّابع والخاص بالمنطقة الشرقية للولاية فسيكون التعاطي معه بالتوازي مع استكمال المراحل السابقة وبنفس الطريقة العملية والميدانية.

ويشار إلى أن مشروع تزويد ولاية بنزرت بالغاز الطبيعي تقدر اعتماداته بحوالي 83 مليون دينار ويمتد مساره على حوالي 114 كلم وسيتم في إطار أقساطه الأربعة تركيز 15 محطة غاز إضافة إلى غيرها من العناصر الفنية المكوّنة للمشروع والتي ستتولى إدارة انتاج ونقل الغاز بالشركة التونسية للكهرباء والغاز متابعته إنجازا وتقييما.

مر/جود







Publié le:2017-06-09 22:02:22

