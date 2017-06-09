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دور الشباب بمختلف ولايات الجمهورية تحتفي بشهر رمضان

Vendredi 09 Juin 2017
بــاب نــات - نظمت المؤسسات الشبابية بمختلف الجهات خلال النصف الأول من شهر رمضان جملة من البرامج والمسابقات الرياضية التي تساهم في ترسيخ الروح الرياضية ونبذ العنف وإرساء قيم التضامن والإخاء وذلك في اطار تفعيل البرامج الشبابية التي أقرتها وزارة شؤون الشباب والرياضة بمناسبة هذا الشهر الكريم.

وفي هذا الاطار انطلقت بعدد من الولايات "دورة الأبطال" في كرة القدم وهي تتضمن مسابقات بين شباب الأحياء على امتداد شهر رمضان يتوج في اعقابه الفريق الفائز بلقب الدورة.

كما انطلقت في السياق ذاته الدورة الوطنية للشطرنج من 06 الى غاية 14 جوان الجاري ببادرة من دار الشباب أريانة وبالشراكة مع الجامعة التونسية للشطرنج وذلك بمشاركة 50 لاعبا ولاعبة في حين نظمت دار الشباب الصمباط من ولاية قابس دورة في رياضة تنس الطاولة يومي 09 و10 جوان تحت شعار "دورة التسامح".

وإحياء للأجواء الرمضانية انتظم بالمركب الشبابي بطبرقة، إفطارا جماعيا على ضفاف البحر بمشاركة روّاد مختلف دور الشباب بولاية جندوبة : حمام بورقيبة وجندوبة وغار الدماء والسومران والهادي بن حسين والعين.


كما نظّمت دار الشباب سيدي سالم تظاهرة بشاطئ سيدي سالم ببنزرت شملت ألعابا ومسابقات شاطئية وتخلل النشاط عرضا في الرّقص العصري إلى جانب رياضة اليوغا وأختتم النشاط بالسباحة.
ودأبت دور الشباب بمختلف ولايات الجمهورية على تنظيم حملة "قفة الخير.. في شهر الخير" التي تمتد طيلة الشهر الكريم بهدف تقديم مساعدات للعائلات ذات الدخل المحدود.
وقد ساهمت مثل هذه التظاهرات في إعطاء فرصة للشباب لإبراز الذات واكتشاف بعض المواهب والعمل على تأطيرها وصقلها الى جانب تجذير الايمان بأهمية العمل التطوعي ومزيد ترسيخ قيم التراحم والتضامن لدى هذه الشريحة من المجتمع.

Publié le:2017-06-09 20:02:37

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