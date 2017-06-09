بورصة تونس تفتتح حصة الجمعة في المنطقة الخضراء

وقد تصدرت قائمة الارتفاعات اسهم الكتروستار التي سجلت اسعارها ارتفاعا بنسبة 92ر2 بالمائة في حدود 580ر4 د تليها اسهم شركة الانتاج الفلاحي بطبلبة التي تطورت بنسبة 83ر2 بالمائة في حدود 09ر1 د وكذلك الشان بالنسبة للتونسية للايجار المالي التي حققت زيادة بنسبة 67ر2 بالمائة.
وفي ما يتعلق بالانخفاضات فقد شملت بالخصوص اسهم اي تاك التي تراجعت بنسبة 76ر4 بالمائة في حدود 800ر0 د تليها اسهم شركة التامين أمي التي تقلصت بنسبة 89ر2 بالمائة في حدود 05ر9 د واسهم الكيمياء التي تراجعت بنسبة 88ر2 بالمائة في حدود 32ر30 د.
Publié le:2017-06-09 11:09:52
Par:machmoumelfol (Tunisia )
Sur: رئيس الحكومة يفتتح موسم الحصاد بباجة ويعلن عن تسوية الوضعية العقارية لقرية المنتصر والموقع المخصص لبناء مستشفى متعدد الاختصاصات