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Economie

بورصة تونس تفتتح حصة الجمعة في المنطقة الخضراء

Vendredi 09 Juin 2017
بــاب نــات - افتتحت بورصة تونس معاملاتها لحصة الجمعة في المنطقة الخضراء مسجلة ارتفاعا بنسبة 40ر0 بالمائة في مستوى المؤشر المرجعي توننداكس في حدود النقطة 46ر5818 حسب التحليل اليومي لشركة الوساطة بالبورصة مينا كبيتال.

وقد تصدرت قائمة الارتفاعات اسهم الكتروستار التي سجلت اسعارها ارتفاعا بنسبة 92ر2 بالمائة في حدود 580ر4 د تليها اسهم شركة الانتاج الفلاحي بطبلبة التي تطورت بنسبة 83ر2 بالمائة في حدود 09ر1 د وكذلك الشان بالنسبة للتونسية للايجار المالي التي حققت زيادة بنسبة 67ر2 بالمائة.

وفي ما يتعلق بالانخفاضات فقد شملت بالخصوص اسهم اي تاك التي تراجعت بنسبة 76ر4 بالمائة في حدود 800ر0 د تليها اسهم شركة التامين أمي التي تقلصت بنسبة 89ر2 بالمائة في حدود 05ر9 د واسهم الكيمياء التي تراجعت بنسبة 88ر2 بالمائة في حدود 32ر30 د.




Publié le:2017-06-09 11:09:52

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