تطاوين : مسيرة ليلية احتجاجا على تصريحات وزير التشغيل

Mardi 06 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-06 23:37:03

- نظم أهالي تطاوين مسيرة سلمية مساء اليوم الثلاثاء 6 جوان 2017 احتجاجا على ما جاء في تصريحات وزير التشغيل عماد الحمامي اليوم خلال حفل تنصيب والي تطاوين الجديد والقرارات التي ستتخذ حول ما حدث يوم 22 ماي وعدم التفاوض مجددا.واستنكر أحد معتصمي الكامور سفيان نصري في تصريح لاذاعة موزاييك نعتهم 'بالمخربين والدواعش' ، قائلا إن شباب تطاوين معتصم سلميا وليس داعشي مثلما يتم الترويج لذلكويذكر أنّ تنسيقية اعتصام الكامور دعت إلى القيام بمسيرة الليلة للتنديد بتصريحات وزير التشغيل عماد الحمامي، مع تواصل الاعتصام الى حين تحقيق مطالب المعتصمين في التشغيل والتنمية، معتبرة تصريحات الوزير تهديدات للمعتصمين.ويذكر أن وزير التكوين المهني والتشغيل المكلف بملف تطاوين عماد الحمامي قال ان الحكومة ليس لها الإمكانيات لتقديم عروض جديدة للمعتصمين مؤكدا كدا التزامها بتنفيذ كل القرارات المعلنة سابقا. وشدد ، على ضرورة تدخل جميع الأطراف من أجل ايجاد حل يعيد للجهة نشاطها الاقتصادي وحياتها الطبيعية وتستانف بمقتضاه شركات البترول والصناعات الاستخراجية عموما انتاجها، مؤكدا التزام الحكومة بانجاز وتفعيل كل القرارات التي أعلنها رئيس الحكومة يوم 27 افريل الماضي وما تم إعلانه خلال انعقاد المجلس الجهوي الاستثنائي يوم 15 ماي الماضي بخصوص التشغيل في الشركات البترولية وشركة البيئة .وبين أن ما وقع يوم 23 ماي الماضي من خسائر بشرية ومادية، في الكامور، يجب أن لا يتكرر، وقد فتح فيه تحقيق لتحديد ملابسات موت الفقيد أنور السكرافي مؤكدا أنه سيتم تطبيق القانون على من تثبت إدانته وعلى من نهب وأحرق مقرات سيادة وأتلف قنوات ضخ البترول، مبينا أن القضاء قادر على التمييز بين المجرمين والمعتصمين بصفة سلمية.