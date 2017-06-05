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Politique

الجهيناوي: تونس تتابع بانشغال الوضع في الخليج وتأمل تجاوز هذه الأزمة وإيجاد حل يرضي كافة الأطراف

Lundi 05 Juin 2017
بــاب نــات - قال وزير الشؤون الخارجية، خميس الجهيناوي، إن تونس تتابع بانشغال الوضع في الخليج والقرارات الأخيرة التي اتخذت، في إشارة إلى قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر للعلاقات مع قطر، معربا عن أمله في أن يتم حصر الإشكال وتجاوز هذه الأزمة.

وأوضح الجهيناوي، اليوم الإثنين خلال لقاء إعلامي مع نظيره الفلسطيني، أنه على الخليجيين تجاوز الخلافات الجارية بينهم وإيجاد حل يرضي كافة الأطراف للحفاظ على مناعة دولهم التي لها دور مهم على الساحة العربية، مضيفا قوله " العالم العربي يشهد العديد من المشاكل ولا نريد مزيدا من التفرقة ومن الأزمات".

من جانبه عبر وزير الشؤون الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، عن "أسفه لما تشهده دول الخليج فيما بينها"، مبينا أن "ما حدث لم يكن مطلبا عربيا على الإطلاق ولن يكون، بالنظر إلى أن الجميع يبحث عن الإنسجام والتوافق وتوحيد المواقف والقدرات والإمكانات الصالح الأهداف العربية"، بحسب تعبيره.

وأعرب عن أمله في أن تكون هناك أصوات عاقلة تعمل على إعادة اللحمة بين هذه الدول الخليجية، مؤكدا في هذا الجانب الاستعداد لأي عمل يمكن القيام به سواء أحادي الجانب أو جماعي ضمن منظومة جامعة الدول العربية بهدف مدّ يد العون لصالح إعادة العلاقات.
وكانت السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر ودولا أخرى أعلنت صباح اليوم قطع علاقاتها الدبلوماسية والقنصلية مع قطر.



Publié le:2017-06-05 15:03:56

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5 de 5 commentaires pour l'article 143676

Karimyousef  (France)  |Lundi 05 Juin 2017 à 16h 05m |           
La diplomatie tunisienne doit s'inspirer de celle instaurée par le pere de la nation Bourguiba à savoir : la neutralité , avoir des rapports apaisés avec tout le monde.
De meme, c'est aussi d'oeuvrer de rapprocher les points de vue des parties pour trouver toujours une issue honorable pour tous.

Omarelfarouk  (Tunisia)  |Lundi 05 Juin 2017 à 15h 32m |           
@khadir
ترانب او غيره ليس اله هذا الكون اللهم للبعض الذين يعبدون العباد ولا يعبدون رب العباد

Omarelfarouk  (Tunisia)  |Lundi 05 Juin 2017 à 15h 29m |           
تونس تتابع بانشغال ما معنى هذا لا بد للدبلوماسية التونسية ان تتحرك للحفاظ على ما تبقى من التضامن العربي وخاصة في هذا الوقت العصيب على الامة. استهداف قطر بهذه الطريقة هو الدفع بها الى الجانب الاخر. اكيد الاختلاف يحل بالحوار. لا تسمعوا الى الاقصائيين ألذين على الجيف نعم على الجيف ولو كان في رمضان وليس غريب على من هلل ورحب بتفحم الناس في رابحة

Khabir  (Belgium)  |Lundi 05 Juin 2017 à 15h 26m | Par           
Obama est parti,Trump est arrivé, un changement d'alliances,la fin des uns,le début pour d'autres,jusqu'au nouveau ordre mondial americain.

Mandhouj  (France)  |Lundi 05 Juin 2017 à 15h 22m |           
الآن هناك مظاهرات في الجزيرة العربية ضد نظام آل سعود الاقطاعي ... نتمنى أن تقوم الحكومة التونسية بكل الاجرات لحماية أبناء جالياتنا هناك ...



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