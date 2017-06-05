الجهيناوي: تونس تتابع بانشغال الوضع في الخليج وتأمل تجاوز هذه الأزمة وإيجاد حل يرضي كافة الأطراف

Lundi 05 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-05 15:03:56

- قال وزير الشؤون الخارجية، خميس الجهيناوي، إن تونس تتابع بانشغال الوضع في الخليج والقرارات الأخيرة التي اتخذت، في إشارة إلى قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر للعلاقات مع قطر، معربا عن أمله في أن يتم حصر الإشكال وتجاوز هذه الأزمة.وأوضح الجهيناوي، اليوم الإثنين خلال لقاء إعلامي مع نظيره الفلسطيني، أنه على الخليجيين تجاوز الخلافات الجارية بينهم وإيجاد حل يرضي كافة الأطراف للحفاظ على مناعة دولهم التي لها دور مهم على الساحة العربية، مضيفا قوله " العالم العربي يشهد العديد من المشاكل ولا نريد مزيدا من التفرقة ومن الأزمات".من جانبه عبر وزير الشؤون الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، عن "أسفه لما تشهده دول الخليج فيما بينها"، مبينا أن "ما حدث لم يكن مطلبا عربيا على الإطلاق ولن يكون، بالنظر إلى أن الجميع يبحث عن الإنسجام والتوافق وتوحيد المواقف والقدرات والإمكانات الصالح الأهداف العربية"، بحسب تعبيره.وأعرب عن أمله في أن تكون هناك أصوات عاقلة تعمل على إعادة اللحمة بين هذه الدول الخليجية، مؤكدا في هذا الجانب الاستعداد لأي عمل يمكن القيام به سواء أحادي الجانب أو جماعي ضمن منظومة جامعة الدول العربية بهدف مدّ يد العون لصالح إعادة العلاقات.وكانت السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر ودولا أخرى أعلنت صباح اليوم قطع علاقاتها الدبلوماسية والقنصلية مع قطر.