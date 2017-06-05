السليطي: لم يتم الاحتفاظ بقريب الشهيد خليفة السلطاني بل سماعه كشاهد في القضية

Lundi 05 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-05 10:23:57

- نفى سفيان السليطي، المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس والناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب ،الأخبار التي تم تداولها بخصوص الاحتفاظ بقريب خليفة السلطاني الذي قتلته مجموعة إرهابية اثر خطفه يوم الجمعة الماضي في جبل المغيلة (ولاية سيدي بوزيد).وأوضح السليطي لوكالة (وات) أنه" لا وجود لأي احتفاظ" وأن قريب السلطاني "وقع سماعه كشاهد في إطار التحقيق في ملابسات خطف وقتل الشهيد" الذي عثرت على جثته أول أمس السبت، عناصر من الجيش الوطني في جبل المغيلة من ولاية سيدي بوزيد.وكانت وزارة الدفاع الوطني،قد أفادت يوم السبت بأن القضاء العسكري تعهّد بفتح تحقيق للبحث في ظروف وملابسات مقتل خليفة السلطاني(شقيق مبروك الذي قتله ارهابيون في نفس المنطقة في نوفمبر 2015) ، موضحة أن عمليات التمشيط التي إنطلقت منذ يوم الجمعة لا تزال متواصلة بالمنطقة، لتعقب المجموعة الإرهابية التي يشتبه في إرتكابها الجريمة.عزيز