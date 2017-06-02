انتشال 6 جثث من عدد من شواطئ جرجيس خلال 48 ساعة

Vendredi 02 Juin 2017



بــاب نــات - تمكنت فرقة الحرس البحري بجرجيس خلال 48 ساعة من انتشال 6 جثث هم اربع نساء و رجل و طفل من شواطئ لمسة والجدارية و زيطا وسيدي كبير والشاطئ البلدي.



و تم نقل الجثث الستة لدفنهم من قبل فرع الهلال الاحمر التونسي بجرجيس. و ناشد عضو الهيئة شمس الدين مرزوق السلط المعنية البحث عن مكان اخر للقيام بعمليات الدفن لعدم امكانية دفنهم في المقبرة الحالية نظرا لضيق المكان و فق ما صرح به لاذاعة تطاوين.







Publié le:2017-06-02 15:45:53

