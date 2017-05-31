وزير الخارجية الفرنسي يؤجل زيارته لتونس بعد أن كانت مقررة لغد الخميس

واتفق الوزيران، وفق بيان صادر عن الخارجية، على تحديد موعد جديد لهذه الزيارة سيتمّ الإعلان عنه قريبا.
كما كانت هذه المكالمة مناسبة لتأكيد حرص الجانبين على مزيد دعم علاقات الشراكة وتنويع مجالاتها لما فيه مصلحة البلدين، خاصة بعد اللقاء "الهام" الذي جمع الرئيسين الباجي قايد السبسي وايمانويل ماكرون على هامش قمة الدول السبع الكبار (G7) اتي انعقدت بتاورمينا الأيطالية يومي 26 و27 ماي الجاري.
أيمن
Publié le:2017-05-31 15:08:30
Par:ahmedmabrouk (Luxembourg ) Par Mobile
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