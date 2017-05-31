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Politique

وزير الخارجية الفرنسي يؤجل زيارته لتونس بعد أن كانت مقررة لغد الخميس

Mercredi 31 Mai 2017
بــاب نــات - أعلم وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، جان إيف لودريان، ظهر اليوم الأربعاء، في اتصال هاتفي، وزير الشؤون الخارجية، خميّس الجهيناوي، بتأجيل زيارة العمل التي كان يعتزم آداءها إلى تونس غدا الخميس، وذلك بسبب "التزامات طارئة".
واتفق الوزيران، وفق بيان صادر عن الخارجية، على تحديد موعد جديد لهذه الزيارة سيتمّ الإعلان عنه قريبا.

كما كانت هذه المكالمة مناسبة لتأكيد حرص الجانبين على مزيد دعم علاقات الشراكة وتنويع مجالاتها لما فيه مصلحة البلدين، خاصة بعد اللقاء "الهام" الذي جمع الرئيسين الباجي قايد السبسي وايمانويل ماكرون على هامش قمة الدول السبع الكبار (G7) اتي انعقدت بتاورمينا الأيطالية يومي 26 و27 ماي الجاري.
أيمن



Publié le:2017-05-31 15:08:30

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