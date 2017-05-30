''توننداكس'' يتراجع ب21ر0% فى بداية معاملات حصة

Mardi 30 Mai 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-05-30 12:12:54

- تراجع مؤشر بورصة تونس "توننداكس" بنسبة 21ر0 بالمائة فى بداية معاملات حصة الثلاثاء ليبلغ 60ر5703 نقطة وسط حجم مبادلات بقيمة 751ر0 مليون دينار، حسب تحليل الوسيط بالبورصة "مينا كابتال".وحققت اسهم الشركة الدولية للايجار المالي اهم ارتفاع بنسبة 97ر2 بالمائة (60ر15 دينار) تلتها اسهم البنك العربي لتونس بنسبة 77ر2 بالمائة (33ر3 دينار) وسلكوم بنسبة 65ر2 بالمائة (48ر3 دينار).وفي المقابل، تراجعت اسهم الكتروستار بنسبة 12ر3 بالمائة (65ر4 دينار) متبوعة باسهم شركة التامين واعادة التامين (ستار) بنسبة 99ر2 بالمائة (69ر132 دينار).كما تقلصت اسهم اسمنت بنزرت بنسبة 70ر2 بالمائة (52ر2 دينار).