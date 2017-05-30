صدور الامر المتعلق باحداث 12 دائرة ابتدائية متفرعة عن المحكمة الادارية بالجهات

Mardi 30 Mai 2017



بــاب نــات - صدر في العدد الاخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الأمر الحكومي عدد 620 والمتعلق بإحداث 12 دائرة ابتدائية متفرعة عن المحكمة الإدارية بالجهات وضبط نطاقها الترابي.



ونص الامر الحكومي على احداث هذه الدوائر وتحديد مرجعها الترابي على النحو التالي:

1 -الدائرة الابتدائية بنابل : ولايتي نابل وزغوان

2- الدائرة الابتدائية ببنزرت : ولايتي بنزرت و باجة

3- الدائرة الابتدائية بالكاف : ولايات الكاف وجندوبة وسليانة

4- الدائرة الابتدائية بسوسة : ولاية سوسة

5- الدائرة الابتدائية بالمنستير ولاية المنستير وولاية المهدية



6- الدائرة الابتدائية بصفاقس: ولاية صفاقس

7- الدائرة الابتدائية بقفصة : ولاية قفصة وولاية توزر

8- الدائرة الابتدائية بقابس : ولاية قابس وولاية قبلي

9 الدائرة الابتدائية بمدنين : ولاية مدنين وولاية تطاوين

10- الدائرة الابتدائية بالقصرين : ولاية القصرين

11 – الدائرة الابتدائية بسيدي بوزيد : ولاية سيدي بوزيد

12 – الدائرة الابتدائية بالقيروان : ولاية القيروان



فتح الدوائر الابتدائية بالجهات

وينص الفصل الثاني من الامر على ضبط تاريخ فتح الدوائر الابتدائية بالجهات بمقتضى قرار من الرئيس الأول للمحكمة الإدارية .

كما صدرفي نفس العدد من الرائد الرسمي امر حكومي يتعلق بضبط عدد الدوائر القضائية وعدد الدوائر والأقسام الاستشارية بالمحكمة الإدارية على النحو التالي :

4 دوائر تعقيبية، ـ دائرتان استشاريتان، ـ 10 دوائر استئنافية، ـ 15 دائرة ابتدائية، ـ 12 دائرة ابتدائية بالجهات، ـ 3 أقسام استشارية



وياتي هذا الاجراء في اطار استكمال وضع المؤسسات والترسانة القانونية اللازمة المكلفة بالنظر في الطعون والنزاعات المتعلقة بالانتخابات البلدية المقرر اجراؤها في 17 ديسمبر 2017 القادم الى جانب المهام التي تتعهد هذه الدوائر القيام بها .



يذكر ان مجلسا وزاريا مضيقا قد انعقد في 18 مارس المنقضي وخصص لمسالة تعزيز قدرات القضاء العدلي والاداري والمالي في مكافحة الفساد والارهاب الى جانب تسخير جميع الامكانيات المادية واللوجيستية الضرورية لتنظيم الانتخابات البلدية قبل موفى سنة 2017 حيث تم اقرار عديد الاجراءات على غرار انتداب عدد من القضاة واحداث 12 دائرة ابتدائية جهوية بالمحكمة الادارية وتوفير وتهيئة المقرات المناسبة لتركيزها .



Publié le:2017-05-30 15:09:57

