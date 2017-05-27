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القبض على عنصر تكفيري بنابل محكوم عليه ب 12 سنة سجنا

Samedi 27 Mai 2017
بــاب نــات - تمكنت فرقة الأبحاث و التفتيش للحرس الوطني، أمس الجمعة، بعد نصب كمين محكم، من إلقاء القبض على عنصر تكفيري يقطن بمدينة نابل وعائد من بؤر التوتر، ومفتش عنه لفائدة المحكمة الابتدائية بتونس 1 من أجل "الإنتماء إلى تنظيم إرهابي" ومحكوم عليه بـ 12 سنة سجنا .

وأفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم السبت، بأنه بمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ به وإحالته على مصدر التفتيش.
وأضافت الوزارة في ذات البلاغ، أن فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بزغوان، ألقت في نفس اليوم القبض على عنصرين تكفيريين، توليا تنزيل صور لهما حاملين لأسلحة حربية بإحدى بؤر التوتر، مبينة أنه تم الاحتفاظ بهما من أجل "الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي"، بتعليمات من النيابة العمومية.



Publié le:2017-05-27 12:52:12

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