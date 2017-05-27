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Justice

فيصل الجدلاوي: هيئة الدفاع عن شفيق الجراية ستلتحق يوم الإثنين بالقضاء العسكري للإطلاع على الملف وتحديد موعد لسماعه

Samedi 27 Mai 2017
بــاب نــات - قال فيصل الجدلاوي محامي رجل الأعمال شفيق الجراية أحد الموقوفين مؤخّرا بتهمة ارتكاب جرائم فساد والمس من أمن الدولة، " إن هيئة الدفاع ستلتحق الإثنين القادم بحاكم التحقيق لدى القضاء العسكري للإطلاع على ملف موكله و تحديد موعد لسماعه".

وأبرز في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم السبت، أن الهيئة المتكونة من قرابة 6 محامين قد التحقت أمس ، بالمحكمة وحاولت الإتصال بقاضي التحقيق المتعهّد بالملف لكنها لم تتمكن من ذلك .

وحول ما تم تداوله من أنه سيتم إحالة موكله على القضاء العسكري والإستماع إليه يوم الاثنين القادم، استبعد الجدلاوي هذه المسألة ، مبينا أن هيئة الدفاع غير جاهزة لذلك بالنظر إلى حجم الملف الذي لم تطّلع عليه بعد.




وكانت النيابة العسكرية بتونس قد قررت أمس الجمعة ، فتح بحث تحقيقي ضد رجل الأعمال شفيق جراية وكل من عسى أن يكشف عنه البحث، من أجل الاعتداء على أمن الدولة الخارجي والخيانة والمشاركة في ذلك ووضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم، وذلك على اثر توصل النيابة العسكرية بشكاوى تخصه مبناه انخراطه في ارتكاب أفعال من شأنها المساس من أمن الدولة.
وتمّ إصدار بطاقة إيداع ضد ذى الشبهة (شفيق جراية) وتأجيل سماعه لحين حضور محاميه.

كما يشار إلى لجنة المصادرة قد أعلنت أمس عن مصادرة أملاك ثمانية رجال اعمال ومهربين، تم إيقافهم او وضعم تحت الاقامة الجبرية خلال الأسبوع الجاري بتهمة ارتكاب جرائم فساد والمس من أمن الدولة.
وشملت عمليات المصادرة المتمثلة في تجميد أرصدة وحجز ممتلكات ومنقولات، كل من منجي بن رباح، وكمال بن غلام فرج، وشفيق الجراية، وياسين الشنوفي، ونجيب بن إسماعيل، وعلى القريوي، ومنذر جنيح، وهلال بن مسعود بشر.
يذكر أن سلسلة من الإيقافات في صفوف عدد من رجال الأعمال المشتبه في تورطهم في قضايا فساد، كانت انطلقت يوم الثلاثاء الماضى، وتم وضعهم تحت الاقامة الجبرية في مكان لم يتم الافصاح عنه.
ليلى

Publié le:2017-05-27 11:58:00

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4 de 4 commentaires pour l'article 143282

Sinbad  (Qatar)  |Samedi 27 Mai 2017 à 15h 54m |           
الحل عند كمال اللطيف موش القضاء العسكري
شوفوه أش يحب وتو يخرج موكلكم وتترفع عليها المصادرة
برو لكمال وما تضيعوش الوقت

Mandhouj  (France)  |Samedi 27 Mai 2017 à 12h 36m |           
على كل حال ، يجب أن نكون على يقين أن المحاكمة ستكون عادلة للجميع .. للذي أهدى البرطمان ، و للذي أخذ .. للذي يقود الحزب و للذي إشترى قيادته الحالية بمباركة الأب المؤسس ... و حتى الذين انشقوا هم شركاء في الجريمة ، إلى أن تثبت برأتهم ... المتهم بريء حتى تثبت ادانته !!!

الزمان لا يسامح ؛ و كل من إتخذ من الموازي، من الفساد طريق لإهلاك البلاد ؛ ستكون محاكمته عادلة ، و هناك سنرى هل سنحصل على وحدة وطنية ، مثلما هي حاصلة اليوم ...

لذلك الحكومة يجب أن تحمي نفسها و مؤسسات الدولة بالشفافية، بالمراقبة الديمقراطية ...

كلنا واقفين لتونس
كلنا حرب على الفساد .

Mandhouj  (France)  |Samedi 27 Mai 2017 à 12h 25m |           
نتمنى أن نعيش صائفة ممتعة ، من شمس و بنرزاج ، و حرب على الفساد ، و حياة إدارية لا تفسدها الرشوة ، و و و ... بمعنى أن تشمل الحرب على الفساد كل اللوبيات من يمين و يسار و وسط ، فساد الكبار ، و فساد الهوامش...، في البورصة و خارج البورصة ، في السوق و في السوق الموازي .. و بالطبع لتكون المتعة في أحلى تجلياتها أن نسقط الحماية السياسية للفساد ... هكذا لما أكون في سياحة في الجبل أو في البحر ، مع العائلة و أولاد الحومة، و الأصدقاء أتنشق هواء الجغرافيا
، التي هي لي وطن ، بدون تلوث رمزي ... الله لا تحرم تونسي .

على الشط :: و الفساد البرة
على الشط :: إستنشق توى
هواء بدون فساد .

ما أحلى تونس بدون فساد يحكم !

Machmoumelfol  (Tunisia)  |Samedi 27 Mai 2017 à 12h 14m |           
المحكمة العسكرية... لمحاكمة رجال الأعمال المدنيين.....مهزلة....الا يوجد قضاء مدني؟؟....دعوة لكل العسكريين بان ينؤا بانفسهم عن هذه السخافات...ويحافظوا على رصيد المحبة والتقدير الموجود في قلوب التوانسة والذي لا يضاهيه شيء....



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