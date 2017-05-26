تفكيك شبكة للتنقيب عن الآثار والإتجار فيها بقابس

وأفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الجمعة، بأنه بالتحري مع المظنون فيهما، تبيّن ضلوع طرف ثالث معهم في شبكة التنقيب عن الآثار والإتجار فيها، مشيرة إلى أنه بإيقاف هذا الطرف، حُجز لديه مبلغ مالي من العملة الأجنبية إتضح أنه يستغلها في عمليات التزوير.
وأضافت أنه بالتحري مع الطرف الثالث الموقوف، تبين أنه على علاقة بطرف أجنبي تم القبض عليه بدوره بعد إستدراجه، وقد عُثر على مخطوطة آثرية مكتوبة باللغة العبرية ذات قيمة تاريخية كانت بحوزته.
وأكدت أنه بمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالإحتفاظ بالمظنون فيهم على ذمة الأبحاث المتواصلة.
سبل
Publié le:2017-05-26 20:07:36
Par:mah20 (France )
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