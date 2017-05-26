Radio Babnet Tunisie  On Air: Warda - Ana ayza Mo3gizaa  
Régions

تفكيك شبكة للتنقيب عن الآثار والإتجار فيها بقابس

Vendredi 26 Mai 2017
بــاب نــات - تمكنت الوحدات الأمنية التابعة للشرطة العدلية بقابس المدينة، من القبض على شخصين بمدينة مارث، بعد نصب كمين محكم، وحجز قطعة آثرية أصلية كانت بحوزتهما، تبيّن أنها ذات قيمة تاريخية وتعود إلى الحقبة الرومانية، حسب ما أكده المعهد الوطني للتراث.

وأفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الجمعة، بأنه بالتحري مع المظنون فيهما، تبيّن ضلوع طرف ثالث معهم في شبكة التنقيب عن الآثار والإتجار فيها، مشيرة إلى أنه بإيقاف هذا الطرف، حُجز لديه مبلغ مالي من العملة الأجنبية إتضح أنه يستغلها في عمليات التزوير.
وأضافت أنه بالتحري مع الطرف الثالث الموقوف، تبين أنه على علاقة بطرف أجنبي تم القبض عليه بدوره بعد إستدراجه، وقد عُثر على مخطوطة آثرية مكتوبة باللغة العبرية ذات قيمة تاريخية كانت بحوزته.
وأكدت أنه بمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالإحتفاظ بالمظنون فيهم على ذمة الأبحاث المتواصلة.
سبل



Publié le:2017-05-26 20:07:36

cadre-2ed978e7d8105199423735a8254a30a7-2017-05-26 20:07:36
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 143266



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12361,2

  • (23 mai)
  • Jours d'importation
    102
  •              1 € = 2,74409 DT        1$ =2,43200 DT
  • Solde Compte du Trésor   (23 mai)   354,5 MDT
  

Où nous suivre

Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |143266 2010|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires