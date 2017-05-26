تفكيك شبكة للتنقيب عن الآثار والإتجار فيها بقابس

Vendredi 26 Mai 2017



بــاب نــات - تمكنت الوحدات الأمنية التابعة للشرطة العدلية بقابس المدينة، من القبض على شخصين بمدينة مارث، بعد نصب كمين محكم، وحجز قطعة آثرية أصلية كانت بحوزتهما، تبيّن أنها ذات قيمة تاريخية وتعود إلى الحقبة الرومانية، حسب ما أكده المعهد الوطني للتراث.



وأفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الجمعة، بأنه بالتحري مع المظنون فيهما، تبيّن ضلوع طرف ثالث معهم في شبكة التنقيب عن الآثار والإتجار فيها، مشيرة إلى أنه بإيقاف هذا الطرف، حُجز لديه مبلغ مالي من العملة الأجنبية إتضح أنه يستغلها في عمليات التزوير.

وأضافت أنه بالتحري مع الطرف الثالث الموقوف، تبين أنه على علاقة بطرف أجنبي تم القبض عليه بدوره بعد إستدراجه، وقد عُثر على مخطوطة آثرية مكتوبة باللغة العبرية ذات قيمة تاريخية كانت بحوزته.

وأكدت أنه بمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالإحتفاظ بالمظنون فيهم على ذمة الأبحاث المتواصلة.

سبل







Publié le:2017-05-26 20:07:36

