الاحتفاء بالذكرى الثلاثين لوفاة الدكتور محمد القصاب مؤسس مركز تقويم الأعضاء بقصر السعيد

وأفادت خلال هذا اللقاء الذي انتظم بمعهد "القصاب" بحضور أعضاء الهيئة الطبية ومدير المعهد وإطاراته الطبية وشبه الطبية والمديرة الجهوية للصحة بمنوبة، ان معهد "القصاب" حقق منذ إحداثه نجاحات عدة واشعاعا وطنيا ودوليا خاصة في علاج مرض الشلل وتسوس العظام وسل العمود الفقري واعوجاج الظهر، مؤكدة ان المرحوم محمد القصاب كان له الفضل في تكوين أجيال من خيرة الكفاءات التي عملت معه وأمّنت فتح أقسام أخرى في جهات مختلفة على غرار سوسة وصفاقس.
وعاينت الوزيرة اثر ذلك أشغال القسط الاول من مشروع تهيئة قسم الكهول بمعهد القصاب الذي فاقت كلفته 1 مليون دينار كما تابعت سير بقية المشاريع المبرمجة بالمعهد على غرار بناء قاعة ثانية لقسم العمليات بالاستعجالي بقيمة 600 الف دينار وبناء قسم جديد للعيادات الخارجية في قسط اول قدرت كلفته ب800 الف دينار فضلا عن تهيئة قسم العمليات "أ" وتجديد تهيئة البنية التحتية لهذه الأقسام.
وأبرزت في تصريح لمراسلة "وات" بالجهة، الحرص على الإسراع بإنجاز كل المشاريع المبرمجة لفائدة معهد "القصاب" واستكمال أشغالها في أقرب الآجال، مع استحثاث انجاز المشاريع الصحية الأخرى ومنها 8 مستشفيات جهوية مبرمجة بعدد من جهات الجمهورية، يجري حاليا اعداد اتفاقيات بشأنها بين الممولين ووزارة الصحة فضلا عن مشروع مستشفى الاطفال بمنوبة.
ن ع
Publié le:2017-05-26 15:22:11
Par:mah20 (France )
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