الاحتفاء بالذكرى الثلاثين لوفاة الدكتور محمد القصاب مؤسس مركز تقويم الأعضاء بقصر السعيد

Vendredi 26 Mai 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-05-26 15:22:11

- اختتمت وزيرة الصحة سميرة مرعي فريعة صباح الجمعة الأيام العلمية "محمد القصاب" التي كانت انطلقت يوم 22 ماي الجاري احتفاء بالذكرى الثلاثين لوفاة الدكتور محمد الطيب القصاب مؤسس مركز تقويم الأعضاء بقصر السعيد سنة 1971 وأثنت الوزيرة بالمناسبة، على مسيرة المرحوم القصاب الحافلة بالنجاحات العلمية والعمل الإنساني خدمة للطب التونسي في اختصاص جراحة وتقويم الأعضاء، قائلة إن "المرحوم محمد القصاب عُرف بكفاءته وقدرته العلمية والمهنية وإصراره على أن ينفع بلاده بما اكتسبه من علم وتجربة في المستشفيات الفرنسية، إيمانا منه بأن رسالته تنطلق من تقديم المساعدة لأبناء وطنه".وأفادت خلال هذا اللقاء الذي انتظم بمعهد "القصاب" بحضور أعضاء الهيئة الطبية ومدير المعهد وإطاراته الطبية وشبه الطبية والمديرة الجهوية للصحة بمنوبة، ان معهد "القصاب" حقق منذ إحداثه نجاحات عدة واشعاعا وطنيا ودوليا خاصة في علاج مرض الشلل وتسوس العظام وسل العمود الفقري واعوجاج الظهر، مؤكدة ان المرحوم محمد القصاب كان له الفضل في تكوين أجيال من خيرة الكفاءات التي عملت معه وأمّنت فتح أقسام أخرى في جهات مختلفة على غرار سوسة وصفاقس.وعاينت الوزيرة اثر ذلك أشغال القسط الاول من مشروع تهيئة قسم الكهول بمعهد القصاب الذي فاقت كلفته 1 مليون دينار كما تابعت سير بقية المشاريع المبرمجة بالمعهد على غرار بناء قاعة ثانية لقسم العمليات بالاستعجالي بقيمة 600 الف دينار وبناء قسم جديد للعيادات الخارجية في قسط اول قدرت كلفته ب800 الف دينار فضلا عن تهيئة قسم العمليات "أ" وتجديد تهيئة البنية التحتية لهذه الأقسام.وأبرزت في تصريح لمراسلة "وات" بالجهة، الحرص على الإسراع بإنجاز كل المشاريع المبرمجة لفائدة معهد "القصاب" واستكمال أشغالها في أقرب الآجال، مع استحثاث انجاز المشاريع الصحية الأخرى ومنها 8 مستشفيات جهوية مبرمجة بعدد من جهات الجمهورية، يجري حاليا اعداد اتفاقيات بشأنها بين الممولين ووزارة الصحة فضلا عن مشروع مستشفى الاطفال بمنوبة.ن ع