الادارة الجهوية للتجارة بالقصرين تضبط استعداداتها لحلول شهر رمضان

Vendredi 26 Mai 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-05-26 16:05:30

- استعدادا لشهر رمضان المعظم، اتخذت الإدارة الجهوية للتجارة بالقصرين بالتنسيق مع الإدارات والمصالح الجهوية ذات الصلة، جملة من الإجراءات لتأمين تزويد السوق بصفة عادية ومنتظمة بمختلف المواد الاستهلاكية وخاصة الأساسية منها وضمان المراقبة اليومية للمنتوجات المعروضة مع تكوين المخزونات التعديلية للمنتوجات الحساسة والاستراتيجية وترويجها في الأوقات الضرورية حتى لا تتأثر عملية التزويد.وأكد المدير الجهوي للتجارة رضا بوراوي لمراسلة (وات) بالجهة أن "كل المواد الاستهلاكية من خضر وغلال ولحوم بيضاء وحمراء وألبان، متوفرة بكميات كافية ولاخوف من نقصانها، كما أن أسعار الخضر والغلال بدأت في الانخفاض تدريجيا نظرا لدخول عدّة منتوجات من الخضر والغلال مواسم إنتاجها الفصلي والبدري".وصرح بأن "مصالح الإدارة الجهوية للتجارة ضبطت، بالتنسيق مع المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالولاية، تقديرات إنتاج الجهة من الخضر والغلال الفصلية المتزامنة مع شهر رمضان ومن المنتظر أن يتم توفير 2400 طن من البطاطا الفصلية، ومثلها من البصل الصيفي، وحوالي 5 ألاف طن من الطماطم الفصلية و1800 طن من الخضر الورقية و730 طنا من المشمش و5 ألاف طن من اللوز الأخضر، و500 طن من الخوخ و100 طن من الكرز(حب الملوك)".وبخصوص الزيت النباتي المدّعم، أكد المصدر ذاته أنه "متوفر بما يكفي جميع مستهليكه بالجهة، ولم تسجل ولاية القصرين أي نقص في هذه المادة، كما يوجد احتياطي يقدر ب 60 طنا لتلبية أي نقص طارئ"، مشيرا الى وجود "3 وحدات تعليب بالولاية".وفيما يتعلق بالمنتوجات الإستراتيجية الأخرى مثل الأرز والسكر والشاي والقهوة والزيوت النباتية التي يوفرها الديوان التونسي للتجارة بين أنها "متوفرة بكميات كبرى على المستويين المركزي والجهوي".وصرح من جهة اخرى انه تم بالتنسيق مع الأطراف المتدخلة من صحة وبيطرة وأمن وديوانة "تعزيز العمل الميداني الرقابي بمختلف مناطق الجهة ب8 فرق للمراقبة الاقتصادية، منها 4 فرق مراقبة اقتصادية ستجوب يوميا كافة المعتمديات، وفق برنامج اعدّ مسبقا للغرض لمراقبة المحلات والفضاءات التجارية والأسواق البلدية والأسبوعية طيلة شهر رمضان".واوضح انه "سيتم اتخاذ ما يتعين من إجراءات في شأن المحلات المخلة والمواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، وسيعمل فريق للتدخل السريع على النظر في شكايات المواطنين الواردة سواء على الرقم الأخضر ( 80100191) أو مباشرة على مصالح الإدارة الجهوية للتجارة أو عن طريق الرقم الخاص بالادارة الجهوية للتجارة بالقصرين (77474675)، اضافة الى وجود فريق مراقبة التهريب والتجارة الموازية بالتعاون مع الوحدات الأمنية والديوانية متمركز بمداخل المدن لمراقبة المواد الاستهلاكية الداخلة والخارجة من الجهة من ناحية مصادرها وفواتيرها وجودتها، علاوة على فريق مراقبة متمركز يوميا على مستوى سوق الجملة لمتابعة الكميات الواردة على السوق من ناحية شفافية المعاملات التجارية ومن ناحية الجودة".لطيفة/باشا