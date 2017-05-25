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بعد ان شكك في دوافع الإيقافات... المنجي الحرباوي يؤكد ان مساندة الشاهد في ''حربه على الفساد'' واجب

Jeudi 25 Mai 2017
بــاب نــات - تحدثت مقدمة برنامج " 24/7" بقناة الحوار التونسي عن خروج عدد من التونسيين في ساحة القصبة لدعم الشاهد في حربه على الفساد.

وقد قاطع النائب عن نداء تونس المنجي الحرباوي مريم بالقاضي قائلا بان الدعوة من شباب النداء وان الشاهد يمثل الحزب ويجب دعمه.
وقد اثارت تصريحات المنجي الحرباوي سخرية النائب المنذر بالحاج علي خاصة وان الحرباوي انتقد عمليات القبض على الفاسدين وعبر قبل يوم عن رفضه القاطع لحملة الاعتقالات التي طالت عددا من رجال الأعمال المتهمين بالفساد.
واتهم المنجي الحرباوي أجهزة الدولة بالتورط في خطف رجال اعمال دون العودة الى السلطات التشريعية.





Publié le:2017-05-25 23:15:38

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18 de 18 commentaires pour l'article 143150

Karimyousef  (France)  |Vendredi 26 Mai 2017 à 13h 41m |           
C'est bizarre , maintenant tout le monde devient un militant contre la corruption.pourquoi ils ne l'ont pas dénoncé auparavant.
leur position actuelle est un pur opportunisme, elle revele plus une peur d'etre rattrapé par les investigations qu'une réelle volonté de lutter contre ce cancer qui ronge la socièté.

Falfoul  (Tunisia)  |Vendredi 26 Mai 2017 à 11h 48m |           
لقد كشف نفسه و بين إلى أي فريق ينتمي .... المشكل كيف صعد أمثال هذا إلي مجلس النواب ؟ ...

Ateff  (Niger)  |Vendredi 26 Mai 2017 à 08h 52m | Par           
حرباوي من الحرباء

Mandhouj  (France)  |Jeudi 25 Mai 2017 à 23h 29m |           
نتمنى أن لا تكون هذه العماليات هي نفسها خطف للرأي العام ... الحرب على الفساد هي مطلب شعبي ، و على الحكومة أن تفهم أن الشعب واقف مع كل من يريد محاربة الفساد ... و نتمنى سقوط حيتان كبار ، رغم أنف لوبيات الفساد الكبير في الداخل و الخارج ...

Balkees  (United Arab Emirates)  |Jeudi 25 Mai 2017 à 18h 05m |           
طبعا يدافع أن أسياده!!! ومصدر رزقه!!! قوادة فرانسا لم يموتوا أو ينتهو..انّهم بيننا ..وهذا أحدهم!!

BHIHIEZZ  (Tunisia)  |Jeudi 25 Mai 2017 à 12h 26m |           
كاد المريب ان يقول خذوني

Abouhamma58  (Tunisia)  |Jeudi 25 Mai 2017 à 10h 49m |           
جاء دورك يا خامج .... و بداية النهاية لكل فاسد و فساد يطال هذا البلد

Sinbad  (Qatar)  |Jeudi 25 Mai 2017 à 10h 45m |           
هذا أحد بارونات الفساد في مجلس النواب وأحد كلاب شفيق وموقفه عادي بالنسبة لكلب وفي

Myassine  (Tunisia)  |Jeudi 25 Mai 2017 à 10h 35m |           
آشنوّه..ههههههههههه كرشو بدات تجري

Falfoul  (Tunisia)  |Mercredi 24 Mai 2017 à 22h 35m |           
الأبله هو الوحيد الذي مازال يدافع عن الفسّاد ... هناك أناس تختارهم الأحزاب لذكائهم و هناك رهط آخر تختارهم الأحزاب لشدة حمقهم ... هو اللي أطلق المشروع متاع المصالحة أيس منو و هذا شادد صحيح ...

Abou_Mazen  (Tunisia)  |Mercredi 24 Mai 2017 à 21h 24m |           
حرقك الحليب.... يا سي النائب

Sarih  (Tunisia)  |Mercredi 24 Mai 2017 à 20h 26m |           
إنشاء الله تكون إنت من السبعة نواب إلي جايهم دورهم

Nasehlelleh  (Tunisia)  |Mercredi 24 Mai 2017 à 20h 25m |           
مبررات من افوه وقحة

MedTunisie  (Tunisia)  |Mercredi 24 Mai 2017 à 20h 12m | Par           
هذا واحد من التجموعيين الذين اخرجتهم الثور و لفضهم المجتمع و رجوا من باب النداء و العودة من جديد للممارسات التجمعية

Karimyousef  (France)  |Mercredi 24 Mai 2017 à 19h 24m |           
Voila un type ,qui lui, aussi merite d'etre interrogé.
ce hmar n'a pas compris que l'Etat est le bien le plus precieux dont il faut prendre soin. regarder ailleurs au yemen , en Libye où l'anarchie regne partout car l'Etat a été affaibli ou a carrément disparu.

Kamelwww  (France)  |Mercredi 24 Mai 2017 à 19h 05m |           
إخرس يا تافه. يا بائد. يا صاحب الفاسدين.
حان الوقت أن تتدخل الدولة وتوقف كل الفاسدين. أما أنت، فالشعب سيلقي بك في سلة المهملات في الإنتخابات القادمة.

Oceanus  (Spain)  |Mercredi 24 Mai 2017 à 19h 00m |           
C est des gens comme ce monsieur qui ont fait du mal au pays des charlatans avec beaucoup de bla bla bla.monsieur chahed fait ce que le peuple demande et ce qu il faut faire avec ces corrompus et le peuple l appuie et sera avec lui pour le proteger s il le faut et bien sur ca ne plait pas aux arrivister vendeurs de paroles.

Elmejri  (Switzerland)  |Mercredi 24 Mai 2017 à 18h 42m | Par           
قبل طلوع هلال رمضان ...لا مصالحة مع مافيا الفساد والاغتيالات Il faut une RAZZiA a l'italienne, ca manque encore El Capo + El Capone 👍⚖👍🇹🇳👍



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