بعد ان شكك في دوافع الإيقافات... المنجي الحرباوي يؤكد ان مساندة الشاهد في ''حربه على الفساد'' واجب

Jeudi 25 Mai 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-05-25 23:15:38

- تحدثت مقدمة برنامج " 24/7" بقناة الحوار التونسي عن خروج عدد من التونسيين في ساحة القصبة لدعم الشاهد في حربه على الفساد.وقد قاطع النائب عن نداء تونس المنجي الحرباوي مريم بالقاضي قائلا بان الدعوة من شباب النداء وان الشاهد يمثل الحزب ويجب دعمه.وقد اثارت تصريحات المنجي الحرباوي سخرية النائب المنذر بالحاج علي خاصة وان الحرباوي انتقد عمليات القبض على الفاسدين وعبر قبل يوم عن رفضه القاطع لحملة الاعتقالات التي طالت عددا من رجال الأعمال المتهمين بالفساد.واتهم المنجي الحرباوي أجهزة الدولة بالتورط في خطف رجال اعمال دون العودة الى السلطات التشريعية.