تأجيل قضيتين تتعلقان بالفساد المالي وتبييض الأموال في حق توفيق المكشر والعروسي بيوض

قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بـتونس، صباح اليوم، تأجيل النظر في قضية شملت الرئيس السابق لـهلال الشابة توفيق المكشر ونائب محافظ البنك المركزي التونسي الأسبق العروسي بيوض إلى موعد لاحق.

وتتعلق القضية بشبهات الحصول على قروض بنكية دون توفير الضمانات المالية القانونية، وذلك في إطار أبحاث وتحقيقات متواصلة بخصوص ملفات ذات صبغة مالية.


كما قررت الدائرة نفسها تأجيل قضية ثانية تتعلق بشبهات تبييض أموال، شملت توفيق المكشر وأكثر من عشرة متهمين آخرين، وذلك استجابة لطلبات هيئة الدفاع التي طالبت بمزيد التأخير للاطلاع وإعداد وسائل الدفاع.
