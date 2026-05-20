الابقاء على شقيق لاعب دولي سابق معروف تحت مفعول بطاقة الايداع بالسجن الصادرة في حقه

قرر عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس الابقاء على شقيق لاعب كرة قدم دولي سابق ، تحت مفعول بطاقة الايداع بالسجن الصادرة في حقه وذلك على ذمة قضية تتعلق بتكوين وفاق بغاية غسيل الأموال وترويج المخدرات.وتولى عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم الأربعاء استنطاق اربعة شبان من بينهم شقيق لاعب دولي سابق في كرة القدم، وذلك على ذمة القضية المتعلقة بغسيل الأموال وترويج المخدرات. قبل أن يقرر ابقاءهم تحت مفعول بطاقات الايداع بالسجن الصادرة في حقهم.ويذكر في هذا الاطار بان أعوان الحرس الوطني كانوا تمكنوا واثر كمائن محكمة من القاء القبض على اربعة شبان بين وسط العاصمة ورأس الطابية وباردو وحجز عشرات صفائح القنب الهندي بحوزتهم بالاضافة الى مبلغ مالي هام متأت من عائدات الترويج.