إيداع ثلاثة شبان السجن في قضية ترويج مخدرات من بينهم شقيق لاعب دولي سابق

قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس اصدار بطاقات ايداع بالسجن في حق ثلاثة شبان من بينهم شقيق لاعب دولي سابق في كرة القدم وذلك من أجل تكوين وفاق بغاية ترويج المخدرات.وتجدر الاشارة الى أن أعوان فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بتونس تمكنوا الأسبوع الماضي من ضبط شاب بحوزته خمسة صفائح من القنب الهندي كان يعدّ لترويجها وبالتحري معه حول هوية مزوده دلّهم على هوية شاب من سكان رأس الطابية، حيث تولوا مداهمة منزله وضبطه وايقافه وحجز عشرات صفائح القنب الهندي، ليتم لاحقا ايقاف شقيق لاعب دولي سابق في كرة القدم مشهور، والاحتفاظ بالاطراف الثلاثة على ذمة البحث.وباحالة المظنون فيهم امس الاثنين على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس قرر اصدار بطاقات ايداع بالسجن في حقهم في انتظار تواصل التحقيقات في ملف القضية.