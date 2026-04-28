Babnet   Latest update 09:57 Tunis

إيداع ثلاثة شبان السجن في قضية ترويج مخدرات من بينهم شقيق لاعب دولي سابق

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67dab7b0a87527.76273810_johfkimlpngeq.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 28 Avril 2026 - 09:33 قراءة: 0 د, 46 ث
      
قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس اصدار بطاقات ايداع بالسجن في حق ثلاثة شبان من بينهم شقيق لاعب دولي سابق في كرة القدم وذلك من أجل تكوين وفاق بغاية ترويج المخدرات.
وتجدر الاشارة الى أن أعوان فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بتونس تمكنوا الأسبوع الماضي من ضبط شاب بحوزته خمسة صفائح من القنب الهندي كان يعدّ لترويجها وبالتحري معه حول هوية مزوده دلّهم على هوية شاب من سكان رأس الطابية، حيث تولوا مداهمة منزله وضبطه وايقافه وحجز عشرات صفائح القنب الهندي، ليتم لاحقا ايقاف شقيق لاعب دولي سابق في كرة القدم مشهور، والاحتفاظ بالاطراف الثلاثة على ذمة البحث.

وباحالة المظنون فيهم امس الاثنين على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس قرر اصدار بطاقات ايداع بالسجن في حقهم في انتظار تواصل التحقيقات في ملف القضية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 328238

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 28 أفريل 2026 | 11 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:42
19:07
16:02
12:24
05:29
03:53
الرطــوبة:
% 64
Babnet
Babnet27°
20° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-15
28°-16
29°-17
24°-17
23°-15
  • Avoirs en devises 25212,1
  • (27/04)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,40263 DT
  • (27/04)
  • 1 $ = 2,88127 DT
  • Solde Compte du Trésor     (24/04)     2471,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (24/04)   27961 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>