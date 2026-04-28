تأجيل محاكمة مراد الزغيدي وبرهان بسيس في قضية تبييض أموال

مثل الإعلاميان مراد الزغيدي وبرهان بسيس، اليوم الثلاثاء، أمام الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس، وذلك في إطار محاكمتهما في قضية تتعلق بتبييض الأموال.وخلال الجلسة، طلب محامو المتهمين تأجيل المحاكمة لمزيد الاطلاع على ملف القضية وإعداد وسائل الدفاع، كما تقدموا بمطالب إفراج في حقهما.وقررت الدائرة حجز القضية إثر الجلسة للنظر في مطالب الإفراج المقدمة، وتحديد موعد لاحق لمواصلة النظر في الملف.يُذكر أن الدائرة الجنائية عددبالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد قضت سابقاً بسجن كل من برهان بسيس ومراد الزغيدي لمدةأعوام ونصف، وذلك من أجل تهم تتعلق بالتهرب الضريبي.