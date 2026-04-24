تفكيك شبكة ترويج مخدرات بالعاصمة: إيقاف 3 شبان وحجز 100 صفيحة من مادة “الزطلة”

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لأعوان فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بتونس بالاحتفاظ بثلاثة شبان، من بينهم شقيق لاعب دولي سابق في كرة القدم، وذلك للاشتباه في تورطهم ضمن شبكة لترويج المخدرات.وتفيد المعطيات المتوفرة بأن معلومات وردت على أعوان الحرس الوطني التونسي حول نشاط مشبوه لشاب من متساكني منطقة رأس الطابية، حيث تم رصد تحركاته ليتبين لاحقًا انخراطه في ترويج المخدرات بعدد من أحياء العاصمة.وبالتنسيق مع النيابة العمومية، تم تنفيذ عملية مداهمة لمنزل المشتبه به برأس الطابية، أسفرت عن حجز نحو 100 صفيحة من مادة “الزطلة” تزن أكثر من 10 كيلوغرامات، إلى جانب إيقاف ثلاثة عناصر يُشتبه في انتمائهم للشبكة.وقد أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بالمظنون فيهم، مع مواصلة الأبحاث للكشف عن بقية عناصر الشبكة وامتداداتها المحتملة.