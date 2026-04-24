صادرات زيت الزيتون المعلّب ترتفع بنسبة 69 بالمائة خلال الثلاثي الأول من 2026

سجّلت صادرات زيت الزيتون المعلّب في تونس ارتفاعًا لافتًا بنسبة 69 بالمائة إلى غاية موفى مارس 2026، لتبلغ قيمتها 340 مليون دينار، وفق بيانات وزارة الصناعة والمناجم والطاقة.

ارتفاع كبير في الكميات المصدّرة

كما تجاوزت الكميات المصدّرة 20 ألف طن خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية، مسجلة زيادة بنسبة 95 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025، التي لم تتجاوز خلالها الصادرات 11 ألف طن.

أسواق التصدير: الأردن في الصدارة

وتصدّرت الأردن قائمة الدول المستوردة لزيت الزيتون التونسي بنسبة 33 بالمائة، تلتها كندا بنسبة 26 بالمائة، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 23 بالمائة.

كما شملت قائمة الأسواق بريطانيا والمملكة العربية السعودية بنسبة 4 بالمائة لكل منهما، إضافة إلى البرازيل بنسبة 3 بالمائة.

تألق عالمي متواصل

ويواصل زيت الزيتون التونسي تعزيز حضوره الدولي بفضل جودته، حيث حصد مئات الجوائز خلال السنوات الأخيرة.

وكان آخر هذه التتويجات في مسابقة دولية انتُظمت بمدينة جنيف خلال شهر أفريل 2026، حيث فازت 70 علامة تونسية بـ49 ميدالية ذهبية و7 فضية ضمن فئة الجودة، إلى جانب 12 جائزة في فئة “الصحي”.

مكانة ريادية عالمياً

وتؤكد هذه النتائج، التي بلغت 307 جوائز في 16 مسابقة خلال سنة 2025، المكانة المتقدمة لتونس عالميًا في إنتاج زيت الزيتون البكر الممتاز، وسط منافسة دولية واسعة تضم أبرز البلدان المنتجة.
