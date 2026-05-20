خطة المناخ في تونس: تمويلات بـ29 مليار دولار لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية

المياه والفلاحة في صدارة القطاعات الأكثر حاجة للتمويل



مخاطر اقتصادية واجتماعية متزايدة



القطاع الفلاحي الأكثر تضررا



سبعة محاور أساسية ضمن المساهمة الوطنية 3.0



رهانات على الاقتصاد الأخضر



كشفت وثيقة “المساهمة المحددة وطنيا 3.0” الخاصة بالمناخ في تونس أن البلاد تحتاج إلى تمويلات تقدر بـخلال الفترة الممتدة بين، بهدف تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية وحماية الاقتصاد والسكان من تداعياتها.وتمثل هذه الكلفة نحومن إجمالي احتياجات تمويل الخطة المناخية الوطنية، التي تم عرضها مؤخرا خلال المنتدى الوطني للتكيف مع التغيرات المناخية.وتستحوذ الموارد المائية على الحصة الأكبر من التمويلات المطلوبة بقيمة:لقطاع المياهلقطاع الفلاحة والغذاءكما قدرت حاجيات التمويل الخاصة بتعزيز القدرات ونقل التكنولوجيا ومرافقة برامج التكيف بحواليوتحذر الوثيقة من التداعيات المباشرة للتغير المناخي، خاصة:* ارتفاع درجات الحرارة* تراجع التساقطات* ارتفاع مستوى سطح البحروبحسب تقديرات البنك الدولي، قد ينكمش الاقتصاد التونسي بنسبةمن الناتج المحلي الإجمالي بحلول سنة 2030، أي ما يعادل نحوكما قد تصل الخسائر السنوية الناتجة عن:* ندرة المياه* تآكل السواحل* الفيضاناتإلى حواليمن الناتج المحلي الإجمالي بحلول سنة 2050.وتتوقع الوثيقة تراجع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بـ:بحلول سنة 2030بحلول سنة 2050كما سيؤدي انخفاض الإنتاج الفلاحي إلى ارتفاع الواردات الغذائية وتفاقم عجز الميزان الجاري بأكثر منفي أفق 2030.وفي الجانب الاجتماعي، يُنتظر أن يرتفع معدل الفقر إلىبحلول سنة 2030.وترتكز خطة المناخ التونسية على سبعة محاور ذات أولوية، أبرزها:* تعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية* التوسع في تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه المعالجة* دعم الفلاحة المقاومة للتغيرات المناخية* رقمنة القطاع الفلاحي وتمكين صغار الفلاحين* حماية الغابات والواحات والمناطق الرطبة* تعزيز المنظومة الصحية لمواجهة موجات الحر والأمراض* حماية السواحل وإدماج المخاطر المناخية في التخطيط العمرانيكما تشمل الاستراتيجية حماية التراث التقليدي المرتبط بالتكيف المناخي، مثل:* صيد “الشرفية”* الزراعة الرمليةوتهدف الخطة أيضا إلى:* خلق مواطن شغل خضراء* تحسين سبل العيش* مكافحة الفقر* تعزيز التنمية الجهويةإلى جانب تطوير:* آليات التأمين والتعويض المناخي* أنظمة المتابعة والتقييم* القدرات المحلية والمؤسساتيةوتندرج هذه الخطة ضمن التزامات تونس في إطار اتفاق باريس للمناخ، الذي يفرض على الدول تحديث مساهماتها المناخية كل خمس سنوات ورفع مستوى الطموح في مواجهة التغيرات المناخية.