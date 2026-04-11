بنزرت: وفاة مسترابة لطبيبة بعد العثور عليها داخل منزلها بحي الجلاء

تم السبت 11 أفريل 2026، بمنطقة حي الجلاء ببنزرت العثور على جثة طبيبة نفسية داخل منزلها الذي تقطنه بمفردها.وحسب ما أفادت به اذاعة اوكسييجان أف أم، فتم العثور على جثة الفقيدة بعد أن قام الجيران باعلام السلطات الأمنية بانبعاث روائح كريهة من منزلها حيث بالتنسيق مع النيابة العمومية تم الدخول الي المنزل والعثور على الجثة ويرجّح استنادا الي المعاينة الاولية ان الوفاة حصلت منذ ايام.وقد أذنت النيابة العمومية برفع الجثة ونقلها إلى المستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة لإخضاعها للتشريح وتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة، مع فتح بحث تحقيقي في الوفاة التي وصفت بالمسترابة.