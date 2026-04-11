تاكلسة: إنتشال جثة شاب مفقود من بئر عميقة والنيابة تفتح تحقيقاً

عاشت منطقة تاكلسة من ولاية نابل، صباح اليوم، على وقع حادثة أليمة تمثلت في العثور على جثة شاب داخل بئر عميقة بالجهة، بعد اختفائه الذي أثار قلق عائلته وأهالي المنطقة.

وبحسب المعطيات الأولية، فقد تدخلت فرق الحماية المدنية لانتشال الجثة من قاع البئر، بعد إعلام السلطات عن وجود جسم مشبوه داخلها، ليتبين أنها تعود للشاب المفقود الذي كانت عائلته قد أبلغت عن غيابه في وقت سابق.


وفور انتشال الجثة، حلت المصالح الأمنية وممثل النيابة العمومية على عين المكان للمعاينة. وقد أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بنابل بفتح بحث تحقيقي للكشف عن ملابسات الواقعة وتحديد ما إذا كانت هناك شبهة جنائية وراء الحادثة أم أنها مجرد سقوط عرضي.


كما تقرر رفع الجثة وإحالتها إلى مصالح الطب الشرعي لإعداد تقرير مفصل يحدد أسباب الوفاة ، فيما لا تزال التحريات جارية مع المقربين من الهالك لجمع مزيد من المعلومات حول الساعات الأخيرة التي سبقت اختفاءه.
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
