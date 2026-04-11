الوفد الإيراني على تواصل مع القوات المسلحة لمتابعة أي انتهاكات

أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن الوفد الإيراني في إسلام آباد على تواصل مع القوات المسلحة الإيرانية لمتابعة أي انتهاكات لنظام وقف إطلاق النار.وقال بقائي عبر التلفزيون الرسمي: " بينما يقوم الجهاز الدبلوماسي بعمله، فإننا نراقب عن كثب ونتواصل بشكل وثيق مع القوات المسلحة لضمان تسجيل كل حالة من حالات انتهاك وقف إطلاق النار".كما أعلن بقائي أن طهران سلمت الجانب الباكستاني جميع مطالبها إلى الولايات المتحدة، وذلك بناءً على الخطة المقترحة المكونة من 10 بنود. وقال بقائي: "استمرت المحادثة بين (رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر) قاليباف و(وزير الخارجية الإيراني عباس) عراقجي، مع الجانب الباكستاني حوالي ساعتين إلى ساعتين ونصف. وتم إبلاغه بملاحظات إيران ووجهات نظرها ومطالبها، القائمة على نفس الحزمة المقترحة المكونة من 10 بنود، إلى الجانب الباكستاني.من الجديد بالذكر، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن يوم 7 أفريل، عن التوصل إلى وقف متبادل لإطلاق النار مع إيران لمدة أسبوعين، ووفقاً له فقد حل الطرفان جميع القضايا الخلافية تقريباً، وأن واشنطن تنظر إلى ذلك كـ"أساس عمل" للمفاوضات المقبلة لمناقشة مقترح إيران المكون من عشرة بنود. وصرّح الرئيس الأمريكي بأن القرار اتُخذ بناءً على استعداد إيران لفتح مضيق هرمز. في المقابل، وافقت طهران على وقف "الهجمات الدفاعية" في حال عدم توجيه ضربات ضد الجمهورية الإسلامية. ودعا رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، الوفدين الإيراني والأمريكي، إلى إجراء مفاوضات في إسلام آباد يوم 10 أفريل، من أجل "التوصل إلى اتفاق نهائي لتسوية جميع الخلافات". ووفقاً للتلفزيون الإيراني الحكومي من المتوقع أن تكون هذه المفاوضات مباشرة.