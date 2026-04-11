Babnet   Latest update 16:11 Tunis

مشاركة تونسية في أسبوع لندن للتكنولوجيا 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69da333983f594.38350705_fihqmolpkjgne.jpg>
Publié le Samedi 11 Avril 2026 - 15:39
      
تنظم كنفدرالية المؤسسات المواطِنة التونسية وغرفة التجارة التونسية البريطانية، يوم الإربعاء 15 أفريل 2026، بمقر الكنفدرالية، لقاء لتقديم المشاركة التونسية في فعالية "أسبوع لندن للتكنولوجيا 2026".

ويهدف هذا اللقاء، إلى عرض الفرص التي يتيحها هذا الحدث الدولي الهام، والذي سيجمع أكثر من 50 ألف مشارك و600 متدخل، إضافة إلى مستثمرين وصناع قرار من مختلف أنحاء العالم.



وتطمح البعثة التونسية، من خلال هذه المشاركة، إلى تعزيز الشراكات الإستراتيجية وتسريع وتيرة الإستثمار في تونس وتشجيع نقل الخبرات، إلى جانب تعزيز إشعاع المنظومة التكنولوجية الوطنية على المستوى الدولي.



وسيتيح هذا اللقاء للمشاركين، وفق بلاغ صادر، السبت، عن الكنفدرالية،فرصة الإطلاع على سبل الإنضمام إلى هذه البعثة وتمثيل تونس في أحد أبرز المواعيد التكنولوجية في المملكة المتحدة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 327243

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 11 أفريل 2026 | 23 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:22
18:52
15:59
12:27
05:51
04:21
الرطــوبة:
% 26
Babnet
Babnet28°
27° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-15
24°-15
25°-13
22°-13
18°-13
  • Avoirs en devises 24344,1
  • (10/04)
  • Jours d'importation 101
  • 1 € = 3,40519 DT
  • (10/04)
  • 1 $ = 2,90421 DT
  • Solde Compte du Trésor     (08/04)     2242,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (08/04)   28168 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>