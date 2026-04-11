مشاركة تونسية في أسبوع لندن للتكنولوجيا 2026

تنظم كنفدرالية المؤسسات المواطِنة التونسية وغرفة التجارة التونسية البريطانية، يوم الإربعاء 15 أفريل 2026، بمقر الكنفدرالية، لقاء لتقديم المشاركة التونسية في فعالية "أسبوع لندن للتكنولوجيا 2026".ويهدف هذا اللقاء، إلى عرض الفرص التي يتيحها هذا الحدث الدولي الهام، والذي سيجمع أكثر من 50 ألف مشارك و600 متدخل، إضافة إلى مستثمرين وصناع قرار من مختلف أنحاء العالم.وتطمح البعثة التونسية، من خلال هذه المشاركة، إلى تعزيز الشراكات الإستراتيجية وتسريع وتيرة الإستثمار في تونس وتشجيع نقل الخبرات، إلى جانب تعزيز إشعاع المنظومة التكنولوجية الوطنية على المستوى الدولي.وسيتيح هذا اللقاء للمشاركين، وفق بلاغ صادر، السبت، عن الكنفدرالية،فرصة الإطلاع على سبل الإنضمام إلى هذه البعثة وتمثيل تونس في أحد أبرز المواعيد التكنولوجية في المملكة المتحدة.