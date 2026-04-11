شركة الاسمنت الصينية توسع نشاطها في تونس

أعربت شركة الإسمنت الصينية "سينوما سيمنت"،الجمعة 10 أفريل 2026، عن نيتها تعزيز أنشطتها في تونس من خلال إدماج أنظمة تحكم ذكية وتكنولوجيات إنتاج متقدمة، وفق ما أفادت به وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي،السبت.

وتعد "سينوما سيمنت" فرعا من مجموعة "المواد الوطنية الصينية للبناء" (CNBM)، وهي شركة عمومية صينية تنشط في إنتاج الإسمنت والجبس ومواد البناء والألياف الزجاجية.


واستحوذت الشركة في 15 أفريل 2025، على حصة شركة الإسمنت متعددة الجنسيات البرازيلية "فوتورانتيم سيمنتوس" في مصنع الإسمنت التونسي بجبل الوسط من ولاية زغوان.


واوضح مدير وممثل إدارة شركة "سينوما سيمنت"، خلال لقائه،الجمعة المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، جلال طبيب، أن هذه الابتكارات الجديدة تهدف إلى تحديث خطوط الإنتاج بمصنع الاسمنت بجبل الوسط، وتحسين جودة المنتجات، وتقليص استهلاك الطاقة، وتسريع تحول صناعة الإسمنت في تونس نحو مزيد من النجاعة والحد من الانبعاثات الكربونية.

كما مثل اللقاء، فرصة لإجراء نقاشات معمّقة حول فرص الاستثمار التي توفّرها تونس وآليات الدعم المتاحة للمستثمرين الأجانب.

وفي هذا السياق، أكد جلال طبيب أن هذا الالتزام الجديد يعكس متانة الشراكة بين تونس والصين، ويبرز ثقة أوساط الأعمال الصينية في مناخ الاستثمار في تونس.

وشدد على التزام وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي بدعم مجموعة "المواد الوطنية الصينية للبناء" والترويج لتونس كوجهة للاستثمار الدولي.
