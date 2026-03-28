قضية أحداث المطار... تحديد يوم 31 مارس موعدا للمفاوضة والتصريح بالحكم

قررت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس تحديد يوم 31 مارس موعدا للمفاوضة والتصريح بالحكم في ملف قضية أحداث المطار، التي شملت الأبحاث فيها المحامي والنائب السابق بالبرلمان المنحل سيف الدين مخلوف.ويُذكر أن الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد أصدرت حكما بالسجن لمدة أربع سنوات في حق مخلوف، في قضية اتُهم فيها بالتآمر على أمن الدولة.كما قضت الدائرة الجناحية التاسعة بالمحكمة الابتدائية بتونس بسجنه لمدة عام و10 أشهر، على خلفية القضية التي رفعتها ضده عبير موسي، والمتعلقة باتهامات بتعنيفها داخل البرلمان المنحل.