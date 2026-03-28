Babnet   Latest update 11:35 Tunis

قضية أحداث المطار... تحديد يوم 31 مارس موعدا للمفاوضة والتصريح بالحكم

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/620e9c169fe8e3.97955698_pqkhljifgmnoe.jpg>
Bookmark article    Publié le Samedi 28 Mars 2026 - 10:29 قراءة: 0 د, 34 ث
      
قررت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس تحديد يوم 31 مارس موعدا للمفاوضة والتصريح بالحكم في ملف قضية أحداث المطار، التي شملت الأبحاث فيها المحامي والنائب السابق بالبرلمان المنحل سيف الدين مخلوف.
ويُذكر أن الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد أصدرت حكما بالسجن لمدة أربع سنوات في حق مخلوف، في قضية اتُهم فيها بالتآمر على أمن الدولة.


كما قضت الدائرة الجناحية التاسعة بالمحكمة الابتدائية بتونس بسجنه لمدة عام و10 أشهر، على خلفية القضية التي رفعتها ضده عبير موسي، والمتعلقة باتهامات بتعنيفها داخل البرلمان المنحل.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 326334

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 28 مارس 2026 | 9 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:07
18:40
15:55
12:31
06:11
04:44
الرطــوبة:
% 62
Babnet
Babnet15°
14° Babnet
الــرياح:
8.23 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
15°-7
15°-8
15°-6
16°-7
15°-6
  • Avoirs en devises 25112,9
  • (27/03)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,39140 DT
  • (27/03)
  • 1 $ = 2,92687 DT
  • Solde Compte du Trésor     (26/03)     2235,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (26/03)   28448 MDT
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>