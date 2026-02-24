مروان زيان: مقترح الخبز الموحد خيار استراتيجي لدعم السيادة الغذائية وتحسين الصحة العامة

أكد النائب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليمأن مقترح إرساءيندرج في إطار تصور استراتيجي شامل يرتبط بمسألةوصحة المواطن، موضحا أن المبادرة تقوم على تعزيز استخراج الألياف من الحبوب وتوظيفها في صناعة الخبز بما يعزز الإحساس بالشبع ويحدّ من ظاهرة تبذير الخبز.وأوضح زيان، خلال حضوره في برنامج “هنا تونس” على إذاعة ديوان أف أم، أن الخبز الغني بالألياف يمكن أن يساهم في التخفيض من نسب الإصابة بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم، مؤكدا أن المقترح يظل فكرة قابلة للنقاش والتعديل وفق ما تفرزه المشاورات مع مختلف المتدخلين.وأشار إلى إمكانية عرض المبادرة مجددا على رئاسة الحكومة، إلى جانب، و، و، و، فضلا عن وزارتي التجارة والمالية، بهدف مزيد دراستها وإثرائها من الجوانب الفنية والاقتصادية.وبيّن زيان أنه راسل إلى حد الآن وزارة التجارة فقط بخصوص مشروع الخبز الموحد، وهو في انتظار تفاعلها، لافتا إلى إمكانية طرح الفكرة على مجلس نواب الشعب لتبنّيها من قبل عدد من النواب أو الكتل البرلمانية ومنحها بعدا تشريعيا أوسع.ويتضمن مقترح القانون المتعلق بإرساء منظومة تسعيرة الخبز الموحد وإحداثإجراء استفتاء شعبي بالتزامن مع الانتخابات البلدية المقبلة، إلى جانب إلغاء نظام الخبز الحالي (الكبير المدعم و”الباقات”) وتعويضه بصنف وطني موحد بوزن، يُصنع من دقيق بنسبة استخراجوغني بالألياف، ويُحدد سعره بـوأوضح زيان أن كلفة دعم الخبز تناهز، مع تسجيل إهدار يقارب، معتبرا أن منظومة الدعم الحالية انحرفت عن أهدافها الأصلية.كما أشار إلى اختلالات تتعلق بكلفة إنتاج “الباقات” وفارق السعر القانوني، وما يترتب عن ذلك من خسائر اقتصادية.ويقترح النائب توجيه الأموال المتأتية من ترشيد الدعم إلى “صندوق السيادة الغذائية” لتمويل دعم الفلاحين، وبناء صوامع تخزين حديثة، وتمكين المخابز من قروض ميسرة لاعتماد الطاقة الشمسية وتحديث تجهيزاتها.ويتضمن المقترح كذلك إحداث “بطاقة المواطن” لفائدة العائلات محدودة الدخل، إضافة إلى تمويل مشاريع شبابية لتحويل بقايا الخبز إلى أعلاف حيوانية، في إطار مقاربة تهدف إلى تقليص الهدر وتعزيز الاستدامة في المنظومة الغذائية.