منوبة: الإطاحة بعصابة مختصة في سلب الطلبة وحجز 20 هاتفًا جوالًا
تمكن أعوان فرقة الشرطة العدلية بمنوبة من الإطاحة بعصابة إجرامية خطيرة تنشط في مجال سلب الهواتف الجوالة من الطلبة باستعمال أسلحة بيضاء، وذلك إثر نصب كمين محكم.
وأسفرت العملية عن حجز كمية هامة من المسروقـات، تضمنت 20 هاتفًا جوالًا إلى جانب حواسيب محمولة ومعدات تقنية.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن أفراد العصابة كانوا يعمدون بعد الاستيلاء على الهواتف إلى نقلها إلى شخص مختص في الإعلامية، يتولى تغيير أرقامها التسلسلية بهدف التمويه وعدم التفطن لها من قبل الوحدات الأمنية، قبل أن يتم إلقاء القبض عليه بدوره.
وقد تقرر الاحتفاظ بالمظنون فيهم تمهيدًا لإحالتهم على القضاء واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.
