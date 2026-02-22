Babnet   Latest update 14:05 Tunis

أحمد العميري: نسق توريد اللحوم يشهد تراجعا ملحوظا مقابل ارتفاع كبير في الأسعار

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6799df21bde882.14305559_gqmjfenkiploh.jpg>
رئيس الغرفة الوطنية للقصابين، أحمد العميري
Bookmark article    Publié le Dimanche 22 Février 2026 - 12:38 قراءة: 1 د, 30 ث
      
أكد رئيس الغرفة الوطنية للقصابين، أحمد العميري، أن آخر عملية توريد للحوم الحمراء المبردة كانت خلال سنة 2025، مشيرا إلى أن نسق التوريد شهد تراجعا ملحوظا مقابل ارتفاع كبير في الأسعار.

وفي تصريح لاذاعة الديوان, أوضح العميري أن توريد لحوم الأبقار تم يوم 23 أكتوبر 2024 عبر 10 حاويات، في وقت كانت فيه الأسعار في حدود 35 دينارا و600 مليم للكيلوغرام للمستهلك. وأضاف أن سنة 2025 شهدت توريد 21 حاوية بين 2 فيفري و18 أكتوبر، ليرتفع السعر حاليا إلى حدود 52 دينارا، مع تسجيل فروقات بحسب الجهات.


وبيّن أن الحاوية الواحدة تضم بين 45 و52 رأسا من العجول، معتبرا أن ارتفاع الكلفة أثر مباشرة على سعر البيع، خاصة في ظل الإشكاليات المرتبطة بالعملة الصعبة وتكاليف التوريد.


تراجع الإنتاج المحلي ونقص القطيع

وفي ما يتعلق بالإنتاج الوطني، أشار العميري إلى تراجع عدد رؤوس الماشية في تونس، سواء الأبقار أو الأغنام، نتيجة عدة عوامل من بينها نقص الأعلاف، تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا، إضافة إلى الأمراض والتهريب.

وأكد أن هذه الظروف أدت إلى عدم كفاية الإنتاج المحلي لتعديل السوق، وهو ما يطرح سنويا إشكال التوريد خلال شهر رمضان بصفة ظرفية، دون إيجاد حلول جذرية لدعم الفلاح التونسي وإعادة بناء القطيع الوطني.

الدعم بين التوريد والمراقبة

وشدد رئيس الغرفة على ضرورة توجيه الدعم بصفة مدروسة، سواء تعلق الأمر بالأعلاف أو بالقروض المسندة عبر البنك الفلاحي أو الامتيازات الممنوحة لصغار الفلاحين، معتبرا أن الإشكال لا يكمن فقط في قيمة الدعم بل في آليات مراقبته.

وأوضح أن الفلاح الذي يتحصل على دعم أو امتيازات يجب أن يلتزم بإرجاع المنتوج إلى السوق بأسعار معقولة، مؤكدا أن غياب المتابعة الصارمة يحوّل الدعم إلى تبذير ولا يحقق الهدف المرجو منه.

كما دعا إلى تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، من وزارة التجارة إلى شركة اللحوم والغرف المهنية، لضمان الشفافية في مسالك التوزيع وتحقيق التوازن بين دعم المنتج وحماية القدرة الشرائية للمستهلك.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324077

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 22 فيفري 2026 | 4 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:35
18:09
15:39
12:40
06:59
05:33
الرطــوبة:
% 63
Babnet
Babnet18°
18° Babnet
الــرياح:
6.69 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-10
22°-8
22°-9
21°-10
22°-11
  • Avoirs en devises 25223,5
  • (20/02)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,37801 DT
  • (20/02)
  • 1 $ = 2,87910 DT
  • Solde Compte du Trésor     (19/02)     1286,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (19/02)   27430 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 14:05 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>