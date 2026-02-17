Babnet   Latest update 15:41 Tunis

أمام دائرة الفساد المالي: تأجيل محاكمة ابنة رئيس حركة النهضة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/698ef9ce0f1319.13272162_mloinjephgqkf.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 17 Février 2026 - 14:38
      
قرّرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس، تأجيل النظر في قضية ابنة رئيس حركة النهضة سمية الغنوشي وصاحب شركة “أنستالينغو” وعدد من المتهمين الآخرين إلى جلسة شهر مارس المقبل.

وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس قد أحالت 15 متهماً، من بينهم رجل الأعمال عادل الدعداع وصاحب شركة “أنستالينغو” يحيى الكحيلي وشقيقه، إضافة إلى سمية الغنوشي، على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالمحكمة الابتدائية بتونس.


وتتعلق التهم المنسوبة إليهم بغسل الأموال باستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص النشاط الاجتماعي والتوظيف، في إطار وفاق، وذلك طبقاً للفصول 62 و63 و64 و65 و66 و67 و68 و101، والفصول 92 و93 و94 و95 و96 و97 من القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
