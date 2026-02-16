قضية الاعتداء على طفل ال3 سنوات: توجيه تهم الاغتصاب والاعتداء بالفاحشة للمتهمين الموقوفين
قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة، إثر النظر في ملف قضية الاعتداء على طفل يبلغ من العمر 3 سنوات، توجيه تهم الاغتصاب والاعتداء بفعل الفاحشة ضد قاصر سنّه دون 16 سنة في حق مصور فوتوغرافي وثلاثة متهمين آخرين.
كما قررت النيابة توجيه تهمة التقصير إلى مالكة الروضة وعدد من العاملين بها، وذلك في إطار استكمال الأبحاث وتحديد المسؤوليات.
كما قررت النيابة توجيه تهمة التقصير إلى مالكة الروضة وعدد من العاملين بها، وذلك في إطار استكمال الأبحاث وتحديد المسؤوليات.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 323759