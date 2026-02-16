المعطلون عن العمل ممن طالت بطالتهم يحتجون أمام وزارة التربية رفضا للمناظرات الخارجية
نفّذ، اليوم الاثنين، المعطّلون عن العمل ممن طالت بطالتهم والمعنيون بـالقانون الاستثنائي للإدماج في الوظيفة العمومية، وقفة وطنية أمام مقر وزارة التربية بالعاصمة، تزامنا مع ما أطلقوا عليه يوم الغضب الوطني في مختلف ولايات الجمهورية.
وجاء هذا التحرك تعبيرا عن رفضهم واستنكارهم لتنظيم مناظرات الانتداب الخارجية، ولا سيما عودة مناظرة "الكاباس" بوزارة التربية، معتبرين أن هذه الصيغة لا تستجيب لانتظاراتهم ولا تنسجم مع مضامين القانون الاستثنائي المتعلق بالإدماج.
وبحسب ما صرّح به للديوان أف أم أحد المعطّلين عن العمل، عبد اللطيف زمال، فإن المطالب الأساسية للمحتجّين تتمثل في التسريع بإصدار الأوامر الترتيبية الخاصة بالقانون الاستثنائي للانتداب في الوظيفة العمومية والقطاع العام، بما يضمن تفعيله في أقرب الآجال.
وأكد المحتجون تمسكهم بحقهم في الإدماج وفق الآليات التي ينص عليها القانون الاستثنائي، داعين إلى التعجيل بتسوية وضعياتهم المهنية.
وجاء هذا التحرك تعبيرا عن رفضهم واستنكارهم لتنظيم مناظرات الانتداب الخارجية، ولا سيما عودة مناظرة "الكاباس" بوزارة التربية، معتبرين أن هذه الصيغة لا تستجيب لانتظاراتهم ولا تنسجم مع مضامين القانون الاستثنائي المتعلق بالإدماج.
وبحسب ما صرّح به للديوان أف أم أحد المعطّلين عن العمل، عبد اللطيف زمال، فإن المطالب الأساسية للمحتجّين تتمثل في التسريع بإصدار الأوامر الترتيبية الخاصة بالقانون الاستثنائي للانتداب في الوظيفة العمومية والقطاع العام، بما يضمن تفعيله في أقرب الآجال.
وأكد المحتجون تمسكهم بحقهم في الإدماج وفق الآليات التي ينص عليها القانون الاستثنائي، داعين إلى التعجيل بتسوية وضعياتهم المهنية.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 323748