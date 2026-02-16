المعطلون عن العمل ممن طالت بطالتهم يحتجون أمام وزارة التربية رفضا للمناظرات الخارجية

نفّذ، اليوم الاثنين،والمعنيون بـ، وقفة وطنية أمام مقربالعاصمة، تزامنا مع ما أطلقوا عليهفي مختلف ولايات الجمهورية.وجاء هذا التحرك تعبيرا عن رفضهم واستنكارهم لتنظيم، ولا سيما عودة مناظرةبوزارة التربية، معتبرين أن هذه الصيغة لا تستجيب لانتظاراتهم ولا تنسجم مع مضامين القانون الاستثنائي المتعلق بالإدماج.وبحسب ما صرّح به للديوان أف أم أحد المعطّلين عن العمل،، فإن المطالب الأساسية للمحتجّين تتمثل في، بما يضمن تفعيله في أقرب الآجال.وأكد المحتجون تمسكهم بحقهم في الإدماج وفق الآليات التي ينص عليها القانون الاستثنائي، داعين إلى التعجيل بتسوية وضعياتهم المهنية.