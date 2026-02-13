منخفض جوي وتقلبات مرتقبة نهاية الأسبوع.. تفاصيل الوضعية الجوية والمناطق المعنية
شهد برنامج “60 دقيقة” على إذاعة الديوان أف أم مداخلة للباحث في علم المناخ والأستاذ المبرز في الجغرافيا عامر بحبة، الذي قدّم قراءة مفصلة للوضعية الجوية المنتظرة خلال نهاية الأسبوع، في ظل اقتراب منخفض جوي سيؤثر أساسا على مناطق الشمال.
انطلاق التقلبات وذروة التأثيرأوضح عامر بحبة أن التقلبات انطلقت تدريجيا، مع تسجيل أمطار متفرقة بالشمال، على أن تكون ذروة المنخفض مساء السبت ونهار الأحد.
ومن المنتظر أن تشمل الأمطار ولايات:
* جندوبة
* باجة
* بنزرت
* بقية مناطق الشمال الغربي
وتتراوح الكميات المتوقعة عموما بين 20 و40 مليمتر، مع إمكانية تسجيل كميات أعلى محليا، خاصة بالمناطق الجبلية كسجنان وعين دراهم وبني مطير.
أما الوسط وبعض مناطق الساحل، فستكون الأمطار أقل كثافة ومتفرقة.
رياح قوية واضطراب في البحرأبرز الخبير أن المنخفض سيكون مصحوبا برياح قوية، قد تصل سرعتها إلى 100 كلم/س، مع إمكانية تسجيل هبات تتجاوز 110 كلم/س بالمناطق المرتفعة.
كما يُتوقع أن يكون البحر:
* هائجا إلى شديد الهيجان
* مع ارتفاع أمواج قد يبلغ 5 إلى 7 أمتار على السواحل الشمالية
* وارتفاع أكبر بعرض البحر المتوسط
ودعا إلى تجنب الأنشطة البحرية خلال هذه الفترة، مع توخي الحذر خاصة قرب السواحل والمناطق المكشوفة.
يقظة دون تهويلورغم تشبع التربة بالمياه نتيجة الأمطار الأخيرة، أكد بحبة أنه لا توجد في الوقت الراهن مؤشرات على فيضانات واسعة النطاق، مع ضرورة الحذر قرب الأودية والمجاري المائية، خاصة أثناء فترات التساقطات الغزيرة.
كما شدد على أهمية الانتباه لمخاطر الرياح القوية، داعيا المواطنين إلى الابتعاد عن الأشجار الكبيرة والجدران المتداعية، والتثبت من سلامة المنشآت الخفيفة.
تحسن ملحوظ في مخزون السدودفي سياق متصل، أشار الخبير إلى أن مخزون السدود شهد تحسنا لافتا، حيث تجاوزت نسبة الامتلاء 50 بالمائة، مقارنة بمستويات كانت دون 30 بالمائة في الخريف الماضي.
واعتبر أن تواصل التساقطات خلال الأسابيع المقبلة قد يعزز هذا التحسن، في ظل موسم يُعد أفضل من السنوات السابقة من حيث الكميات المسجلة.
دعوة إلى المحافظة على المواردوختم عامر بحبة مداخلته بالتأكيد على أن تحسن الوضع المائي لا يلغي ضرورة ترشيد الاستهلاك، مذكّرا بأن المناخ التونسي يتسم بدورات جفاف متكررة، ما يستوجب التعاطي مع الموارد المائية بعقلانية ومسؤولية جماعية.
وتبقى متابعة النشرات الرسمية واجبة خلال الأيام القادمة، في ظل تطورات الوضعية الجوية المرتقبة.
انطلاق التقلبات وذروة التأثيرأوضح عامر بحبة أن التقلبات انطلقت تدريجيا، مع تسجيل أمطار متفرقة بالشمال، على أن تكون ذروة المنخفض مساء السبت ونهار الأحد.
ومن المنتظر أن تشمل الأمطار ولايات:
* جندوبة
* باجة
* بنزرت
* بقية مناطق الشمال الغربي
وتتراوح الكميات المتوقعة عموما بين 20 و40 مليمتر، مع إمكانية تسجيل كميات أعلى محليا، خاصة بالمناطق الجبلية كسجنان وعين دراهم وبني مطير.
أما الوسط وبعض مناطق الساحل، فستكون الأمطار أقل كثافة ومتفرقة.
رياح قوية واضطراب في البحرأبرز الخبير أن المنخفض سيكون مصحوبا برياح قوية، قد تصل سرعتها إلى 100 كلم/س، مع إمكانية تسجيل هبات تتجاوز 110 كلم/س بالمناطق المرتفعة.
كما يُتوقع أن يكون البحر:
* هائجا إلى شديد الهيجان
* مع ارتفاع أمواج قد يبلغ 5 إلى 7 أمتار على السواحل الشمالية
* وارتفاع أكبر بعرض البحر المتوسط
ودعا إلى تجنب الأنشطة البحرية خلال هذه الفترة، مع توخي الحذر خاصة قرب السواحل والمناطق المكشوفة.
يقظة دون تهويلورغم تشبع التربة بالمياه نتيجة الأمطار الأخيرة، أكد بحبة أنه لا توجد في الوقت الراهن مؤشرات على فيضانات واسعة النطاق، مع ضرورة الحذر قرب الأودية والمجاري المائية، خاصة أثناء فترات التساقطات الغزيرة.
كما شدد على أهمية الانتباه لمخاطر الرياح القوية، داعيا المواطنين إلى الابتعاد عن الأشجار الكبيرة والجدران المتداعية، والتثبت من سلامة المنشآت الخفيفة.
تحسن ملحوظ في مخزون السدودفي سياق متصل، أشار الخبير إلى أن مخزون السدود شهد تحسنا لافتا، حيث تجاوزت نسبة الامتلاء 50 بالمائة، مقارنة بمستويات كانت دون 30 بالمائة في الخريف الماضي.
واعتبر أن تواصل التساقطات خلال الأسابيع المقبلة قد يعزز هذا التحسن، في ظل موسم يُعد أفضل من السنوات السابقة من حيث الكميات المسجلة.
دعوة إلى المحافظة على المواردوختم عامر بحبة مداخلته بالتأكيد على أن تحسن الوضع المائي لا يلغي ضرورة ترشيد الاستهلاك، مذكّرا بأن المناخ التونسي يتسم بدورات جفاف متكررة، ما يستوجب التعاطي مع الموارد المائية بعقلانية ومسؤولية جماعية.
وتبقى متابعة النشرات الرسمية واجبة خلال الأيام القادمة، في ظل تطورات الوضعية الجوية المرتقبة.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 323613