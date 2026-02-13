منخفض جوي وتقلبات مرتقبة نهاية الأسبوع.. تفاصيل الوضعية الجوية والمناطق المعنية

انطلاق التقلبات وذروة التأثير





رياح قوية واضطراب في البحر



يقظة دون تهويل



تحسن ملحوظ في مخزون السدود



دعوة إلى المحافظة على الموارد



شهد برنامجعلى إذاعةمداخلة للباحث في علم المناخ والأستاذ المبرز في الجغرافيا، الذي قدّم قراءة مفصلة للوضعية الجوية المنتظرة خلال نهاية الأسبوع، في ظل اقتراب منخفض جوي سيؤثر أساسا على مناطق الشمال.أوضح عامر بحبة أن التقلبات انطلقت تدريجيا، مع تسجيل أمطار متفرقة بالشمال، على أن تكونومن المنتظر أن تشمل الأمطار ولايات:* بقية مناطق الشمال الغربيوتتراوح الكميات المتوقعة عموما بين، مع إمكانية تسجيل كميات أعلى محليا، خاصة بالمناطق الجبلية كسجنان وعين دراهم وبني مطير.أما الوسط وبعض مناطق الساحل، فستكون الأمطار أقل كثافة ومتفرقة.أبرز الخبير أن المنخفض سيكون مصحوبا برياح قوية، قد تصل سرعتها إلى، مع إمكانية تسجيل هبات تتجاوزبالمناطق المرتفعة.كما يُتوقع أن يكون البحر:* مع ارتفاع أمواج قد يبلغعلى السواحل الشمالية* وارتفاع أكبر بعرض البحر المتوسطودعا إلى تجنب الأنشطة البحرية خلال هذه الفترة، مع توخي الحذر خاصة قرب السواحل والمناطق المكشوفة.ورغم تشبع التربة بالمياه نتيجة الأمطار الأخيرة، أكد بحبة أنه لا توجد في الوقت الراهن مؤشرات على فيضانات واسعة النطاق، مع ضرورة الحذر قرب الأودية والمجاري المائية، خاصة أثناء فترات التساقطات الغزيرة.كما شدد على أهمية الانتباه لمخاطر الرياح القوية، داعيا المواطنين إلى الابتعاد عن الأشجار الكبيرة والجدران المتداعية، والتثبت من سلامة المنشآت الخفيفة.في سياق متصل، أشار الخبير إلى أن مخزون السدود شهد تحسنا لافتا، حيث تجاوزت نسبة الامتلاء، مقارنة بمستويات كانت دونفي الخريف الماضي.واعتبر أن تواصل التساقطات خلال الأسابيع المقبلة قد يعزز هذا التحسن، في ظل موسم يُعد أفضل من السنوات السابقة من حيث الكميات المسجلة.وختم عامر بحبة مداخلته بالتأكيد على أن تحسن الوضع المائي لا يلغي ضرورة ترشيد الاستهلاك، مذكّرا بأن المناخ التونسي يتسم بدورات جفاف متكررة، ما يستوجب التعاطي مع الموارد المائية بعقلانية ومسؤولية جماعية.وتبقى متابعة النشرات الرسمية واجبة خلال الأيام القادمة، في ظل تطورات الوضعية الجوية المرتقبة.