الدفع عبر الهاتف الجوال يقفز بـ81%… وخبير بنكي يوضّح الفارق بين الدفع ب "الكارت" والدفع ب "الموبايل

شهدت سنة 2025 تحوّلاً لافتاً في سلوك الدفع بتونس، بعد أن سجّلت عمليات الدفع عبر الهاتف الجوال ارتفاعاً استثنائياً بنسبةمن حيث عدد العمليات، وفق معطيات نشرها البنك المركزي التونسي حول نشاط الدفع في تونس.وخلال تدخله في برنامج «في 60 دقيقة» على إذاعة الديوان، قدّم الخبير البنكيتوضيحات بشأن ما يُقصد فعلياً بـ«الدفع عبر الهاتف الجوال»، مبيّناً أن عديد المواطنين يخلطون بين الدفع باستعمال البطاقة البنكية عبر الهاتف، وبين استعمال المحفظة الإلكترونية (Wallet) المرتبطة بالتطبيقات البنكية.وأوضح بيوض أن الدفع عبر الهاتف الجوال لا يعني إدخال رقم البطاقة البنكية على موقع إلكتروني، بل يتم عبر تطبيق خاص بكل بنك يُمكّن الحريف من شحن محفظة إلكترونية بمبلغ معيّن، ثم استعمال الهاتف مباشرة لإتمام عملية الدفع عبر رمز الاستجابة السريعة (QR Code)، دون الحاجة إلى استعمال البطاقة البنكية.وبيّن أن هذه الآلية تتيح أيضاً تحويل الأموال فورياً من هاتف إلى هاتف باستعمال رقم الهاتف فقط، إضافة إلى إمكانية سحب الأموال من الموزّعات الآلية دون بطاقة، وهو ما يمثل نقلة نوعية في منظومة الخدمات البنكية الرقمية.وأشار الخبير البنكي إلى أن عدد المحافظ الإلكترونية في تونس يناهز حالياً، معتبراً أن الرقم لا يزال دون الإمكانيات المتاحة، في ظل ضعف الإقبال مقارنة بما توفره هذه الخدمة من سرعة ومرونة في المعاملات.وتفيد بيانات البنك المركزي أن عدد عمليات الدفع عبر الهاتف الجوال بلغخلال سنة 2025، بقيمة إجمالية تناهز، مسجّلاً زيادة بنسبة 59 بالمائة مقارنة بسنة 2024.وفي المقابل، شهدت الشيكات تراجعاً قياسياً، إذ انخفض عددها بنسبة، فيما تراجعت قيمتها بنسبةلتستقر في حدود، ما يعكس تحوّلاً واضحاً نحو وسائل دفع أكثر سرعة وأماناً.كما ارتفعت المدفوعات عبر المواقع التجارية النشطة على الإنترنت بنسبةلتبلغ، رغم تقلّص عدد هذه المواقع بنسبة 10 بالمائة، وهو ما يعكس تركز المعاملات في منصات كبرى وتعزّز الثقة في التجارة الإلكترونية.أما التحويلات البنكية فقد سجلت بدورها نمواً بنسبةلتصل إلى، في حين بلغ عدد البطاقات البنكية المتداولةبنهاية سنة 2025.واعتبر بيوض أن تونس تخطو خطوات فعلية نحو التحول الرقمي في منظومة الدفع، غير أن تعميم ثقافة الدفع عبر الهاتف الجوال يظل رهين مزيد التوعية وتحسين البنية التحتية، إضافة إلى تطوير خدمات الدفع دون تماس (NFC) التي لا تزال محدودة الانتشار محلياً مقارنة بالدول الأوروبية.