الدفع عبر الهاتف الجوال يقفز بـ81%… وخبير بنكي يوضّح الفارق بين الدفع ب "الكارت" والدفع ب "الموبايل

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/698d984d3dc0c7.49452945_olkhpjigefnmq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 12 Février 2026 - 10:03
      
شهدت سنة 2025 تحوّلاً لافتاً في سلوك الدفع بتونس، بعد أن سجّلت عمليات الدفع عبر الهاتف الجوال ارتفاعاً استثنائياً بنسبة 81 بالمائة من حيث عدد العمليات، وفق معطيات نشرها البنك المركزي التونسي حول نشاط الدفع في تونس.

وخلال تدخله في برنامج «في 60 دقيقة» على إذاعة الديوان، قدّم الخبير البنكي معز بيوض توضيحات بشأن ما يُقصد فعلياً بـ«الدفع عبر الهاتف الجوال»، مبيّناً أن عديد المواطنين يخلطون بين الدفع باستعمال البطاقة البنكية عبر الهاتف، وبين استعمال المحفظة الإلكترونية (Wallet) المرتبطة بالتطبيقات البنكية.


وأوضح بيوض أن الدفع عبر الهاتف الجوال لا يعني إدخال رقم البطاقة البنكية على موقع إلكتروني، بل يتم عبر تطبيق خاص بكل بنك يُمكّن الحريف من شحن محفظة إلكترونية بمبلغ معيّن، ثم استعمال الهاتف مباشرة لإتمام عملية الدفع عبر رمز الاستجابة السريعة (QR Code)، دون الحاجة إلى استعمال البطاقة البنكية.


وبيّن أن هذه الآلية تتيح أيضاً تحويل الأموال فورياً من هاتف إلى هاتف باستعمال رقم الهاتف فقط، إضافة إلى إمكانية سحب الأموال من الموزّعات الآلية دون بطاقة، وهو ما يمثل نقلة نوعية في منظومة الخدمات البنكية الرقمية.

وأشار الخبير البنكي إلى أن عدد المحافظ الإلكترونية في تونس يناهز حالياً 300 ألف محفظة، معتبراً أن الرقم لا يزال دون الإمكانيات المتاحة، في ظل ضعف الإقبال مقارنة بما توفره هذه الخدمة من سرعة ومرونة في المعاملات.

وتفيد بيانات البنك المركزي أن عدد عمليات الدفع عبر الهاتف الجوال بلغ 8.4 مليون عملية خلال سنة 2025، بقيمة إجمالية تناهز 1769 مليون دينار، مسجّلاً زيادة بنسبة 59 بالمائة مقارنة بسنة 2024.

وفي المقابل، شهدت الشيكات تراجعاً قياسياً، إذ انخفض عددها بنسبة 67.5 بالمائة، فيما تراجعت قيمتها بنسبة 58.8 بالمائة لتستقر في حدود 53.4 مليار دينار، ما يعكس تحوّلاً واضحاً نحو وسائل دفع أكثر سرعة وأماناً.

كما ارتفعت المدفوعات عبر المواقع التجارية النشطة على الإنترنت بنسبة 31 بالمائة لتبلغ 1375 مليون دينار، رغم تقلّص عدد هذه المواقع بنسبة 10 بالمائة، وهو ما يعكس تركز المعاملات في منصات كبرى وتعزّز الثقة في التجارة الإلكترونية.

أما التحويلات البنكية فقد سجلت بدورها نمواً بنسبة 42.3 بالمائة لتصل إلى 79.5 مليار دينار، في حين بلغ عدد البطاقات البنكية المتداولة 5.85 مليون بطاقة بنهاية سنة 2025.

واعتبر بيوض أن تونس تخطو خطوات فعلية نحو التحول الرقمي في منظومة الدفع، غير أن تعميم ثقافة الدفع عبر الهاتف الجوال يظل رهين مزيد التوعية وتحسين البنية التحتية، إضافة إلى تطوير خدمات الدفع دون تماس (NFC) التي لا تزال محدودة الانتشار محلياً مقارنة بالدول الأوروبية.
