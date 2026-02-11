L’Association des Myopathes de Tunisie organise un Grand Bazar de Ramadan à Ennasr

Une association née d’un combat familial et humain



À l’approche du mois de Ramadan, l’organise unau profit de ses bénéficiaires, dans le cadre de ses actions de collecte de fonds.L’événement se tiendra, à l’adresse suivante :Téléphone :Cette manifestation solidaire vise à soutenir les personnes atteintes de maladies neuromusculaires à travers la mobilisation citoyenne et la participation du public. À l’occasion de ce bazar, les visiteurs pourront découvrir divers articles et produits proposés dans une ambiance conviviale et empreinte de l’esprit du mois saint.À l’origine de la création de l’Association des Myopathes de Tunisie, il y a d’abord des parents confrontés à l’annonce difficile du diagnostic de myopathie chez leurs enfants. Des enfants semblables à tous les autres, mais dont la faiblesse musculaire progressive révélait une maladie encore méconnue.Il y a également les personnes atteintes elles-mêmes, qui ont vu leurs forces diminuer progressivement, sans disposer d’informations suffisantes sur leur pathologie. Face à cette réalité, ils se sont réunis en mars 1991 pour créer leur propre structure. L’association a été officiellement autorisée le 13 septembre 1991.Depuis sa création, l’AMT mène des actions de sensibilisation, d’accompagnement et de soutien au profit des personnes atteintes de maladies neuromusculaires, contribuant ainsi à améliorer leur qualité de vie et à défendre leurs droits.Le Grand Bazar de Ramadan constitue ainsi un rendez-vous solidaire ouvert à tous, permettant de conjuguer esprit de partage et engagement citoyen au service d’une cause humaine.