L’Association des Myopathes de Tunisie organise un Grand Bazar de Ramadan à Ennasr

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/698ce9d12ff725.05842993_pinkhlqjmfego.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 11 Février 2026 - 21:42
      
À l’approche du mois de Ramadan, l’Association des Myopathes de Tunisie (AMT) organise un Grand Bazar de Ramadan au profit de ses bénéficiaires, dans le cadre de ses actions de collecte de fonds.

L’événement se tiendra du vendredi 13 février au dimanche 15 février, à l’adresse suivante :

2 Avenue Borj Turki, Ennasr 2, Tunis.
Téléphone : 70 852 842.


Cette manifestation solidaire vise à soutenir les personnes atteintes de maladies neuromusculaires à travers la mobilisation citoyenne et la participation du public. À l’occasion de ce bazar, les visiteurs pourront découvrir divers articles et produits proposés dans une ambiance conviviale et empreinte de l’esprit du mois saint.

Une association née d’un combat familial et humain

À l’origine de la création de l’Association des Myopathes de Tunisie, il y a d’abord des parents confrontés à l’annonce difficile du diagnostic de myopathie chez leurs enfants. Des enfants semblables à tous les autres, mais dont la faiblesse musculaire progressive révélait une maladie encore méconnue.

Il y a également les personnes atteintes elles-mêmes, qui ont vu leurs forces diminuer progressivement, sans disposer d’informations suffisantes sur leur pathologie. Face à cette réalité, ils se sont réunis en mars 1991 pour créer leur propre structure. L’association a été officiellement autorisée le 13 septembre 1991.

Depuis sa création, l’AMT mène des actions de sensibilisation, d’accompagnement et de soutien au profit des personnes atteintes de maladies neuromusculaires, contribuant ainsi à améliorer leur qualité de vie et à défendre leurs droits.

Le Grand Bazar de Ramadan constitue ainsi un rendez-vous solidaire ouvert à tous, permettant de conjuguer esprit de partage et engagement citoyen au service d’une cause humaine.
كل الأخبار...

