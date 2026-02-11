اتحاد الشغل يدين إيقاف العمل بآلية الخصم المباشر والطوعي للاشتراكات النقابية

أدانت الهيئة الإدارية الوطنية لـ، المنعقدة برئاسة الأمين العام نور الدين الطبوبي، قرار إيقاف العمل بآلية الخصم المباشر للاشتراكات النقابية، واعتبرته “اعتداءً سافرًا” على الحق النقابي والدستوري، ومحاولة للضغط على المنظمة وإرباك هياكلها.وأكدت الهيئة، في بيان لها، استعداد مختلف الهياكل النقابية وطنيًا وجهويًا وقطاعيًا لخوض كل “الأشكال النضالية المشروعة”، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بإنجاح حملات الانخراط، بما يضمن صيانة استقلالية الاتحاد ماليًا وتنظيميًا. كما دعت النقابيين إلى الانخراط المكثف لإفشال ما وصفته بمحاولات الاستهداف أو الاختراق.وحمل الاتحاد الحكومة المسؤولية الكاملة عمّا اعتبره تنصّلًا من التزاماتها وعدم تطبيق الاتفاقيات الممضاة، إلى جانب ما وصفه بـ“الضرب الممنهج” لمبدأ الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية. وأشار إلى أن هذا المسار أدى إلى تدهور المقدرة الشرائية للأجراء وتآكل الأجور، مما عمّق حالة الاحتقان الاجتماعي.وفي سياق متصل، صادقت الهيئة الإدارية رسميًا على تغيير مكان انعقاد المؤتمر القادم للاتحاد إلى ولاية المنستير، بهدف توفير الظروف التنظيمية واللوجستية الملائمة لإنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي.