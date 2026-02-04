علي الحسومي يعلن التخلي عن لائحة سحب الثقة من رئيس مجلس الجهات بعد توافق تاريخي!

أعلن الاربعاء 4 فيفري، النائب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم علي الحسومي التخلي عن لائحة سحب الثقة من رئيس المجلس.وأفاد النائب في بيان بعنوان "انتصار لغة الحوار وتغليب مصلحة الوطن فوق كل اعتبار" بأن قرار التخلي عن لائحة سحب الثقة جاء بعد "توافق تاريخي" في اطار جلسة جمعت رئيس المجلس بالنواب الممضين على اللائحة.وقال ان رئيس المجلس "ابدى تفهماً كاملاً لمشاغل النواب ورؤيتهم، واستمع بروح وطنية متقدة لكافة المقترحات، ملتمساً في زملائه حرصهم على أمانة انتظارات الشعب التونسي".يذكر أن الحسومي كان أعلن الجمعة 30 جانفي، عن تقدمه رفقة مجموعة من النواب بلائحة لسحب الثقة من رئيس المجلس بسبب ما وصفها "الانحرافات الخطيرة التي شابت أداء رئيس المجلس ومست من جوهر المؤسسة الدستورية" وفق تعبيره.