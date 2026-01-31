الخبير الاقتصادي أمجد قلسي... لهذه الأسباب تم تسجيل ارتفاع قياسي في تداول الأموال نقدًا

قانون الشيكات السبب الرئيسي



أرقام رسمية… وأخرى أكبر في السوق الموازية



مخاطر اقتصادية في ظل التضخم



هل فشلت الكمبيالة؟



قانون المالية 2026: مفارقة تشريعية



تحذير للمؤسسات والشركات



الفوترة الإلكترونية: لا تأجيل بل مرونة إجرائية



منصات رقمية جديدة قيد التفعيل



أكد، لدى تدخله في برنامج إذاعي على، أنّفي تونس سجلتخلال سنة واحدة، إذ زادت بنحو، أي ما يعادل قرابةمقارنة بالسنة السابقة.وأوضح قلسي أنّ حجم السيولة المتداولة نقدًا كان في حدودقبل عام واحد، ليصل حاليًا إلى حوالي، وفق المعطيات المصرّح بها من قبل، مشيرًا إلى أنّ النسق التصاعديوبيّن الخبير الاقتصادي أنّلهذا الارتفاع يعود إلىبداية من، وهو ما أحدث تحوّلًا جذريًا في سلوك المتعاملين الاقتصاديين.وأكد أنّ هذا القانون، حيث أصبحت فئة واسعة من المواطنين والتجّار، وتتجه إمّا إلىأو، في نطاق أضيق، إلىوأضاف أنّاستُعملت أساسًا من قبلالتي كانت تعتمد سابقًا على الشيكات، في حين واصلالتعامل بالكاش، وهو ما عمّق من توسّع التداول النقدي.وأشار قلسي إلى أنّ الأرقام المعلنة تمثل فقط، في حين أنّيُقدّر بأنه، وهو ما يضاعف من خطورة الظاهرة على التوازنات المالية.وذكّر بأنّ عديد الخبراء حذّروا، عند سنّ قانون الشيكات، من أنّه قد يؤدي إلى، وهو ما تكرّس فعليًا على أرض الواقع.وحذّر الخبير من أنّ تواصل هذا المنحى، بالتزامن مع، يضع الاقتصاد التونسي أمام، يستوجبمن كل منوشدّد على ضرورةعبر:مؤكدًا أنّ المواطن يتجه إلى الكاش، بل نتيجةفي استعمال البدائل الإلكترونية.وفي تقييمه بعد مرور عام على تطبيق القانون، اعتبر قلسي أنّه يمكن القول إنّفي تعويض الشيك لدى العموم، إذ ظلّ استعمالها محصورًا في، في حين لم تجد قبولًا لدىولفت الخبير إلى وجودفي، إذ تم من جهةوإجبار بعض العمليات على الصيغة الإلكترونية، ومن جهة أخرى تموأوضح أنّ القانون ألغى القيود السابقة التي كانت تمنعفي معاملات:إذا تجاوزت قيمتها، وهو ما فتح المجال أمامفي الدورة الاقتصادية.وبيّن أنّ هذا التمشي قد يُنشّط الاقتصاد ظرفيًا، لكنه يطرحعلى المدى المتوسط.وأكد قلسي أنّ، مذكّرًا بأنّ:* التعامل النقدي غير المصرّح به يعرّض المؤسسات إلىمن قيمة المبلغ* وقد تبلغفي بعض المعاملات الكبرىداعيًا المؤسسات إلىوتجنّب المخاطر القانونية.وفي ما يتعلّق بـ، أوضح قلسي أنّ ما تم الإعلان عنه هووليسوبيّن أنّ المؤسسات التي تقدّمت بملفاتها إلىيمكنها مؤقتًا إصدار فواتير ورقية إلى حين البت في مطالبها، دون أن يؤثر ذلك على:* طرح الأداء على القيمة المضافة* تحميل الأداءاتمؤكدًا أنّوختم قلسي بالتنبيه إلى دخولحيّز التنفيذ، من بينها:* منصة الخصم من المورد (* منصةالخاصة بالمطاعم وقاعات الشايمشددًا على أنّ التوجه نحوأصبح أمرًا حتميًا، وأنّ الاقتصاد التونسي مدعوّ إلىالتي تخلّت كليًا عن التعامل الورقي والنقدي.