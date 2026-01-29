Orange Tunisie lance en avant-première l’offre prépayée « Max Bonus »
Communiqué de Presse - Orange Tunisie annonce le lancement de Max Bonus, une nouvelle offre prépayée qui récompense chaque recharge par des bonus immédiats et majorés.
Détails des bonus* Recharge entre 5 DT et moins de 10 DT : bonus de 300 % valable 7 jours ;
* Recharge de 10 DT ou plus : bonus de 500 % valable 14 jours.
L’offre, présentée comme simple et sans engagement, permet d’utiliser les bonus pour les appels et SMS nationaux vers tous les opérateurs.
Destinée notamment aux jeunes et aux utilisateurs recherchant une solution économique et flexible, cette formule s’appuie sur la qualité du réseau Orange.
Conditions d’utilisation* Appels facturés à 210 millimes/minute avec un palier de 60 secondes ;
* Bonus non cumulables et non transférables.
L’offre est disponible dans l’ensemble des points de vente Orange Tunisie.
À travers Max Bonus, l’opérateur met en avant sa stratégie d’offres accessibles et adaptées aux usages quotidiens.
