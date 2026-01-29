Babnet   Latest update 15:01 Tunis

Orange Tunisie lance en avant-première l’offre prépayée « Max Bonus »

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/697b6530966822.12542941_oimhflpjgnekq.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 29 Janvier 2026 - 14:47 Lecture 0 min, 46 sec
      
Communiqué de Presse - Orange Tunisie annonce le lancement de Max Bonus, une nouvelle offre prépayée qui récompense chaque recharge par des bonus immédiats et majorés.

Détails des bonus

* Recharge entre 5 DT et moins de 10 DT : bonus de 300 % valable 7 jours ;
* Recharge de 10 DT ou plus : bonus de 500 % valable 14 jours.


L’offre, présentée comme simple et sans engagement, permet d’utiliser les bonus pour les appels et SMS nationaux vers tous les opérateurs.

Destinée notamment aux jeunes et aux utilisateurs recherchant une solution économique et flexible, cette formule s’appuie sur la qualité du réseau Orange.

Conditions d’utilisation

* Appels facturés à 210 millimes/minute avec un palier de 60 secondes ;
* Bonus non cumulables et non transférables.

L’offre est disponible dans l’ensemble des points de vente Orange Tunisie.

À travers Max Bonus, l’opérateur met en avant sa stratégie d’offres accessibles et adaptées aux usages quotidiens.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322790

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 29 جانفي 2026 | 10 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:12
17:43
15:19
12:39
07:24
05:55
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet16°
15° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-12
19°-11
13°-10
14°-10
18°-8
  • Avoirs en devises 25193,0
  • (28/01)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,37895 DT
  • (28/01)
  • 1 $ = 2,84716 DT
  • Solde Compte du Trésor     (28/01)     1767,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (28/01)   27172 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>