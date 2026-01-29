تأجيل محاكمة أحد المساهمين في شركة «أنستالينغو» يحي الكحيلي في قضية تبييض أموال
أحضرت الوحدات الأمنية، اليوم الخميس 29 جانفي 2026، صاحب شركة أنستالينغو يحي الكحيلي أمام هيئة الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بـالمحكمة الابتدائية بتونس، وذلك لمحاكمته من أجل تهمة تبييض الأموال.
وقررت الدائرة تأجيل المحاكمة إلى جلسة 16 فيفري المقبل، لتمكين المتهم من إنابة محامٍ للترافع عنه.
ويُذكر أن يحي الكحيلي شملته الأبحاث فيما يُعرف بـ«ملف أنستالينغو»، وقد سبق أن حُكم عليه بـ18 سنة سجنا بوصفه مساهما في الشركة المملوكة لشقيقه هيثم الكحيلي.
