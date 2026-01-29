The Aviator Institute rejoint le réseau Airbus Flight Academy

Communiqué de Presse -

The Aviator Institute (TAI) a annoncé son intégration officielle au réseau Airbus Flight Academy, marquant une étape stratégique pour la formation aéronautique en Tunisie. Cette intégration constitue une reconnaissance internationale d’un modèle de formation aligné sur les standards les plus exigeants du constructeur européen.Présentée lors d’une conférence de presse organisée à Tunis en présence d’acteurs institutionnels et de partenaires du secteur aéronautique, dont Nouvelair et Tunisair, cette évolution confirme le positionnement de TAI comme académie de référence en Afrique et au Moyen-Orient.Fondée en 2010 sous le nom de Safe Flight Academy à l’initiative de TTS Group, l’école a été renforcée en 2016 par l’entrée au capital du Avico Group en tant qu’actionnaire stratégique. Devenue The Aviator Institute, elle s’appuie aujourd’hui sur une flotte moderne, des simulateurs de dernière génération et une équipe pédagogique expérimentée. Elle propose notamment une double certification tunisienne et européenne reconnue par Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne.TAI développe également des programmes structurés de formation de pilotes de ligne, dont unen partenariat avec Nouvelair, combinant formation théorique, simulation et heures de vol encadrées.Dans une approche globale de la sécurité aérienne, l’institut prévoit le lancement de formations en maintenance aéronautique agréées Part-147 (B1 et B2) d’ici fin 2026. Cette démarche s’inscrit dans le respect des standards internationaux promus par l’Organisation de l'aviation civile internationale.Par ailleurs, TAI engagera la centralisation progressive de ses activités de formation à l’Aéroport international de Monastir Habib-Bourguiba, avec un programme d’investissement supérieur à 15 millions de dinars destiné à développer hangars, ateliers et infrastructures pédagogiques. L’objectif est de former à terme entre 80 et 120 élèves pilotes par an.Grâce à son intégration au réseau Airbus Flight Academy, TAI adoptera les méthodes de formation basées sur les compétences (CBTA) et bénéficiera de l’accompagnement du constructeur pour la standardisation de ses opérations pédagogiques et techniques.À travers cette étape, The Aviator Institute confirme son ambition de faire de la Tunisie un pôle régional de formation aéronautique et de contribuer au développement de compétences répondant aux besoins du transport aérien international.