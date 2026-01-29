الدكتورة ريم عبد الملك توضّح: فيروس «نيباه» ليس جديدًا ولا يشكّل خطرًا عالميًا على غرار كورونا

أكّدت الدكتورة، المختصّة في الأمراض الجرثومية والطب الوقائي، أنّ، بل هو معروف منذ سنة 1998، ويتمركز أساسًا في، ولا يمثّل في الوقت الراهنعلى شاكلة جائحة كورونا، خلافًا لما يتم تداوله على بعض المنصّات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي.وخلال تدخلها في برنامجعلى، أوضحت عبد الملك أنّ الفيروس ينتقل في مرحلته الأولى منإلى الإنسان، إمّا عبر استهلاك أغذية ملوّثة أو الاحتكاك المباشر، مشيرة إلى أنّ انتقال العدوى منلكنه يبقى، وغالبًا ما يُسجَّل داخل المستشفيات.وبيّنت أنّ نسب الوفيات المرتفعة، التي يتم تداولها إعلاميًا،التي تصل إلى مضاعفات عصبية أو تنفّسية، في حين أنّولا يُقارن بالأوبئة واسعة الانتشار، مؤكّدة أنّ أغلب المصابين إمّا دون أعراض أو بأعراض محدودة.وأضافت أنّ، على غرار منظمة الصحة العالمية والمراكز الأوروبية لمكافحة الأمراض،دون إعلان حالة هلع أو طوارئ، لعدم تسجيل انتشاره خارج النطاق الجغرافي المعروف.وفي ما يتعلّق بالوضع الصحي الراهن، شدّدت المختصّة على أنّ ما يشهده المواطنون خلال هذه الفترة يعود أساسًا إلى، خاصة الإنفلونزا، التي قد تكون في بعض الحالاتمن حيث الأعراض، داعية الفئات الهشّة ومرضى الأمراض المزمنة إلىوختمت الدكتورة ريم عبد الملك بالتأكيد على أنّ، مطمئنة المواطنين، وداعية إلى، والاعتماد على المصادر الطبية المختصّة في متابعة المستجدات الصحية.